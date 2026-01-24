ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Барських і Дантес знову на "Фабриці"? Продюсер розкрив секрети майбутнього шоу

Субота 24 січня 2026 08:00
UA EN RU
Барських і Дантес знову на "Фабриці"? Продюсер розкрив секрети майбутнього шоу Чи повернуться Барських і Дантес на нову "Фабрику зірок" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий продюсер і Нновий керівник напряму SWEET.TV Originals, Big Entertainment Show Володимир Завадюк поділився першими деталями перезапуску "Фабрики зірок".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Продюсер зізнався, що команда проєкту поки лише формується, однак розглядається можливість повернення на шоу тих, хто був дотичний до проєкту у минулих сезонах.

Також він наголосив, що для нього важливий не вік чи досвід людей у команді, а результат і готовність працювати на максимум.

“В мене завжди в команді працюють люди різного віку, і це ні на що не впливає. Головне - спільний результат і здатність ділитися ідеями. І, звісно, багато важко працювати, бо ми працюємо в індустрії, яка вимагає великої кількості роботи" - підкреслив Завадюк.

Барських і Дантес знову на &quot;Фабриці&quot;? Продюсер розкрив секрети майбутнього шоуВолодимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Окремо він підтвердив: колишні учасники “Фабрики зірок” цілком можуть повернутися - адже багато з них давно стали відомими артистами.

"Так, бо вони стали реальними зірками. Макс Барських, Володимир Дантес, Вадим Олійник, Даша Астаф'єва, Дмитро Каднай, Оля Цибульська. Все це ті люди, яких ми знаємо, любимо" - розповів керівник SWEET.TV Originals.

За словами Володимира, у разі повернення ексучасники зможуть долучитися у різних форматах, адже саме вони продовжують історію шоу та його впізнаваність.

"Чи будуть вони долучені до проєкту? Безумовно, в різних ролях, так. Тому що вони і несуть цю історію з собою, цей сторітелінг, те, що "Фабрика зірок" - це не просто шоу, це проєкт, де ти можеш стати зіркою" - резюмував продюсер.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Дантес Макс Барських
Новини
Київ під масованим ударом, Харків атакували дрони: що відомо про наслідки
Київ під масованим ударом, Харків атакували дрони: що відомо про наслідки
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів