"Нас попалили": Сенічкін і Барбір забули про камери та насмішили витівкою в прямому ефірі
Ведучі "плюсів" Руслан Сенічкін і Людмила Барбір потрапили у курйозну ситуацію. Під час прямого ефіру вони на мить забули, що перебувають у студії, і це потрапило в кадр.
Як повідомляє РБК-Україна, кумедний момент на своїй сторінці в Instagram пізніше показав сам Сенічкін.
Як ведучі "плюсів" насмішили витівкою в прямому ефірі
Так, Сенічкін і Барбір вели ранкове шоу, яке транслювалося на YouTube. Коли мав початися рекламний блок, вони на мить розслабилися та вийшли з образів ведучих. Але трансляція не зупинилася.
"Нас попалили. Під час реклами трансляція на ютьюбі пішла не за планом. Пізно схаменулись. Важко пояснити, що то було. П.С. Але ж наші паузи на рекламі Нацрада не пропустила б... Та й таке. Мають бути секрети не для всіх", - написав Руслан.
На відео помітно, що Людмила взяла телефон та почала знімати колегу. Сам Руслан "працював" на камеру й смішно жестикулював руками. Коли ж вони зрозуміли, що це все бачили глядачі, то почали сміятися й не сильно зніяковіли.
У коментарях фани підтримали Сенічкіна та Барбір, адже ситуація була кумедною, а такий курйоз навряд чи когось обурить. Дехто навіть жартував, що своїми рухами Руслан "заряджав воду". Юзери пишуть:
- "Сміх лікує. Тож радію і за Вас, і за нас, глядачів: завдяки Вам з Людмилою ми стали трішечки міцніші"
- "Це круто! І добре, що так трапляється, ми всі можемо стати до вас трошки ближче. Це тішить"
- "Життя, як воно є! Круто!"
- "Я не встигла поставити стакан води для заряду"
- "Ви найкращі ведучі! А сміх це здоров'я! Вам мирного,чистого неба та гарного настрою!"
- "Дуже прикольно".
