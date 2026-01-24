ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Люди скучили": Завадюк пояснив, чому відроджує "Фабрику зірок" та "Танцюють всі"

Субота 24 січня 2026 09:00
UA EN RU
"Люди скучили": Завадюк пояснив, чому відроджує "Фабрику зірок" та "Танцюють всі" Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)
Автор: Іванна Пашкевич

Новий керівник напряму SWEET.TV Originals, Big Entertainment Show Володимир Завадюк розповів, чому платформа робить ставку на перезапуск культових форматів - "Фабрики зірок" та "Танцюють всі".

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами продюсера, під час формування контентної стратегії для SWEET.TV він шукав баланс між ностальгією та сучасністю - аби залучити не лише діджитал-аудиторію, а й глядачів, які звикли до великого телешоу.

"Коли ми працювали і думали над контентною стратегією для SWEET.TV, то для мене дуже важливий був баланс. Тут є щось, що просякнуто ностальгією і любов'ю до цих проєктів, і що дозволяє нам притягнути як магніт в тому числі телевізійну аудиторію. Це дуже важливо з точки зору бізнес-кейсу", - зазначив Завадюк.

Водночас він наголосив: перезапуск "Фабрики зірок" не буде просто повторенням старих сезонів.

&quot;Люди скучили&quot;: Завадюк пояснив, чому відроджує &quot;Фабрику зірок&quot; та &quot;Танцюють всі&quot;Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

На його думку, зараз важливо робити формат не лише емоційно знайомим, а й максимально актуальним - з новими підходами до музики й релізів.

"Я впевнений в "Фабриці", я знаю, як люблять вокальні шоу в нашій країні. Та час, в якому ми живемо, змінився. Зараз дуже багато механізмів для того, щоб тестити контент. І мені б хотілося, щоб треки, які будуть релізити наші випускники, одразу з’являлись на стрімінгових музичних платформах”, - пояснив він.

Окремо Завадюк прокоментував і запуск танцювального проєкту “Танцюють всі”.

За його словами, головна ідея формату - показати талановитих людей з усієї країни, а не зірковий каст, як це було у "Танцях з зірками".

"Головна відмінність із "Танцями з зірками", що в цьому форматі беруть участь різні талановиті люди з усієї країни. Їх дуже багато. Це будуть абсолютно різні танцюристи", - підкреслив продюсер.

&quot;Люди скучили&quot;: Завадюк пояснив, чому відроджує &quot;Фабрику зірок&quot; та &quot;Танцюють всі&quot;Володимир Завадюк (фото: instagram.com/zavaduk)

Також Володимир додав, що хоче зробити акцент на танцюристах, які вже мають досвід роботи у великих міжнародних проєктах, але яких досі недостатньо знає український глядач.

"Так, і це одна з моїх ключових цілей. У нас є танцюристи, які вже давно працюють у найсильніших міжнародних проєктах. Наприклад, деякі з них знімаються у кліпах світових зірок. Я хочу, щоб їх побачили в Україні. Вони теж, я сподіваюся, візьмуть участь", - резюмував він.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Фабрика зірок Зірки шоу-бізнесу
Новини
У Чернігівській області без світла сотні тисяч людей після удару по енергооб’єкту
У Чернігівській області без світла сотні тисяч людей після удару по енергооб’єкту
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів