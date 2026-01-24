ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна прорвалася у жіночий масстарт Кубка світу з біатлону: хто здобув путівку до елітної гонки

Субота 24 січня 2026 10:13
UA EN RU
Україна прорвалася у жіночий масстарт Кубка світу з біатлону: хто здобув путівку до елітної гонки Христина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Україна вперше у поточному сезоні матиме представництво у жіночій гонці з масовим стартом на рівні Кубка світу. Христина Дмитренко кваліфікувалася до престижного заїзду за підсумками виступу в Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Прорив Дмитренко у Новому Месті

Путівку до масстарту українська біатлоністка здобула завдяки вдалому виступу в короткій індивідуальній гонці.

Дмитренко продемонструвала свій найкращий результат у поточному сезоні, посівши 21-ше місце.

Високу позицію вдалося вибороти завдяки влучній стрільбі - українка припустилася лише однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах.

Христина потрапила до списку учасниць через систему добору. Цьому сприяла відсутність вісьмох спортсменок із топ-25 загального заліку, які пропустили чеський етап. Загалом через добір до старт-листа включили 13 біатлоністок.

Історичний контекст та склад учасниць

Для Дмитренко це буде перший масстарт у нинішньому змагальному році. Попереднього разу вона брала участь у подібній гонці в Поклюці, де фінішувала 20-ю.

Для жіночої збірної України це також перша поява у масових стартах після тривалої паузи - востаннє "синьо-жовті" були представлені у цій дисципліні в Голменколлені силами Юлії Джими та Олени Городної.

Варто зазначити, що у недільних масстартах Україна матиме подвійне представництво.

Раніше до чоловічої гонки аналогічним шляхом відібрався Віталій Мандзин, який став 15-м у своїй "індивідуалці".

Серед головних суперниць Дмитренко на трасі будуть лідерки сезону: француженки Жюлія Сімон та Жюстін Бреза-Буше, італійки Ліза Віттоцці та Доротея Вірер, а також представниця Німеччини Франціска Пройсс.

Де дивитися масстарт

Пряма трансляція гонки буде доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", що є ексклюзивним транслятором етапів Кубка світу в Україні.

Вболівальники зможуть переглянути старт на сайті, однойменному телеканалі, а також на місцевих каналах "Суспільного".

Жіночий масстарт у Новому Месті запланований на неділю, 25 січня. Початок змагань - о 19:15 за київським часом.

Раніше ми розповіли, як Україна з рекордом Мандзина стартувала на останньому перед Олімпіадою етапі Кубка світу.

Також ми повідомили, що Україна виграла "золото" юніорського Євро-2026 з біатлону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів