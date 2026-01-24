Україна прорвалася у жіночий масстарт Кубка світу з біатлону: хто здобув путівку до елітної гонки

Україна вперше у поточному сезоні матиме представництво у жіночій гонці з масовим стартом на рівні Кубка світу. Христина Дмитренко кваліфікувалася до престижного заїзду за підсумками виступу в Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Прорив Дмитренко у Новому Месті

Путівку до масстарту українська біатлоністка здобула завдяки вдалому виступу в короткій індивідуальній гонці.

Дмитренко продемонструвала свій найкращий результат у поточному сезоні, посівши 21-ше місце.

Високу позицію вдалося вибороти завдяки влучній стрільбі - українка припустилася лише однієї помилки на чотирьох вогневих рубежах.

Христина потрапила до списку учасниць через систему добору. Цьому сприяла відсутність вісьмох спортсменок із топ-25 загального заліку, які пропустили чеський етап. Загалом через добір до старт-листа включили 13 біатлоністок.

Історичний контекст та склад учасниць

Для Дмитренко це буде перший масстарт у нинішньому змагальному році. Попереднього разу вона брала участь у подібній гонці в Поклюці, де фінішувала 20-ю.

Для жіночої збірної України це також перша поява у масових стартах після тривалої паузи - востаннє "синьо-жовті" були представлені у цій дисципліні в Голменколлені силами Юлії Джими та Олени Городної.

Варто зазначити, що у недільних масстартах Україна матиме подвійне представництво.

Раніше до чоловічої гонки аналогічним шляхом відібрався Віталій Мандзин, який став 15-м у своїй "індивідуалці".

Серед головних суперниць Дмитренко на трасі будуть лідерки сезону: француженки Жюлія Сімон та Жюстін Бреза-Буше, італійки Ліза Віттоцці та Доротея Вірер, а також представниця Німеччини Франціска Пройсс.

Де дивитися масстарт

Пряма трансляція гонки буде доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", що є ексклюзивним транслятором етапів Кубка світу в Україні.

Вболівальники зможуть переглянути старт на сайті, однойменному телеканалі, а також на місцевих каналах "Суспільного".

Жіночий масстарт у Новому Месті запланований на неділю, 25 січня. Початок змагань - о 19:15 за київським часом.