Лучшая украинская биатлонистка отказалась от предолимпийского старта: известна причина

Воскресенье 25 января 2026 12:53
UA EN RU
Лучшая украинская биатлонистка отказалась от предолимпийского старта: известна причина Кристина Дмитренко (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко не выйдет сегодня, 25 января на женский масстарт Кубка мира в чешском Новом Месте. Эта гонка станет заключительной перед Олимпийскими играми-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Единственная украинка в стартлисте

Дмитренко стала единственной представительницей Украины, которая отобралась в масстарт в Новом Месте. Лидер "сине-желтых" попала в стартлист по итогам этапа, заняв 21-е место в короткой индивидуальной гонке.

В то же время накануне украинка не участвовала ни в одиночной, ни в классической смешанной эстафете.

Причина отказа

Досрочно завершить этап в Новом Месте Дмитренко решила ради подготовки к Олимпиаде-2026. Биатлонистка отправится на высокогорный сбор, поскольку олимпийские соревнования состоятся в итальянской Антерсельве на высоте более 1600 метров над уровнем моря.

Свое решение спортсменка объяснила так:

"Решение было принято еще до начала этапа, чтобы отправиться на высокогорье. Знаю, что многие болельщики ждали эту гонку. Спасибо каждому за поддержку и понимание", - написала Дмитренко.

Масстарты в Новом Месте

Отбор к масстарту в Новом Месте стал для Кристины Дмитренко первым в сезоне Кубка мира. В предыдущей гонке этого формата, состоявшейся на третьем этапе в Анси, ни одна из украинских биатлонисток участия не принимала.

Кристина сейчас является единственной украинкой с зачетными очками в Кубке мира сезона-2025/26. В общем зачете она находится на 43-й строчке.

Женский масстарт в Новом Месте состоится в воскресенье, 25 января, начало - в 19:15 по киевскому времени.

В мужском массстарте Украину представит Виталий Мандзин, который также отобрался в эту гонку. Соревнования будут открывать программу дня - старт в 16:15.

Когда и где пройдут олимпийские соревнования

Биатлонные старты на зимних Олимпийских играх-2026 состоятся с 8 по 21 февраля на трассе в Антерсельве.

В рамках соревнований будет разыграно 11 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.

Ранее мы сообщили, что сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026.

Также узнайте, как Украина выиграла "золото" юниорского Евро-2026 по биатлону.

