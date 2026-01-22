Україна з рекордом Мандзина стартувала на останньому перед Олімпіадою етапі Кубка світу

Заключний етап Кубка світу з біатлону перед Олімпійськими іграми-2026 розпочався в чеському Новому Месті короткою чоловічою індивідуальною гонкою на 15 км.

Про те, хто переміг у гонці та як виступили вітчизняні біатлоністи – розповідає РБК-Україна .

Старт без Підручного

Україну в цій дисципліні представляли п'ятеро спортсменів. Лідер команди Дмитро Підручний пропускає етап – напередодні Олімпіади він вирушив на підготовчий збір в австрійський Обертілліах.

Таким чином до заявки "синьо-жовтих" увійшли Богдан Борковський, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

Варто зазначити, що етап у Новому Месті проходить за відсутності низки зірок світового біатлону – зокрема, майже в повному складі його пропускають збірні Норвегії та Німеччини.

Як виступили українці

Найкращий результат серед представників України показав Віталій Мандзин. Він чисто відпрацював перший рубіж лежачи, проте допустив три промахи на наступних стрільбах. Вирішальним став заключний рубіж, який українець пройшов без хиб і завершив гонку на 15-й позиції, повторивши свій найкращий результат у сезоні-2025/26.

Також у заліковій зоні фінішував Тарас Лесюк, який з двома промахами завершив гонку на 36-й позиції. Інші українці виступили невдало і не змогли потрапити до топ-50.

Домінування збірної Франції

Переможцем гонки став француз Ерік Перро, який безпомилково відпрацював на стрільбі та показав найкращий час. Його співвітчизник Емільєн Жаклен фінішував другим, а трійку призерів замкнув італієць Лукас Гофер. Загалом французька команда домінувала в гонці: чотири її представники увійшли у топ-10.

Результати короткої індивідуальної гонки:

Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) – 36.30.6 Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+0+0) +41.8 Лукас Гофер (Італія, 0+0+0+0) +54.1 Оскар Ломбардо (Франція, 0+1+0+0) +1:46.2 Мартін Невланд (Норвегія, 0+0+0+0) +1:57.9

…15. Віталій Мандзин (Україна, 0+2+1+0) +3:17.9

…36. Тарас Лесюк (Україна, 1+1+0+0) +4:17.9

…55. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +5:36.2

…59. Богдан Цимбал (Україна, 1+0+1+1) +6:03.4

…86. Богдан Борковський (Україна, 1+1+4+1) +7:56.6

Розклад гонок етапу та де дивитися

Шостий етап Кубка світу проходить у Новому Мєсті з 22 до 25 січня. До його програми увійшли короткі індивідуальні гонки, одиночна та класична змішані естафети, а також масстарти.

Розклад наступних гонок етапу:

23 січня

19:15. Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

24 січня

14:15. Одиночна змішана естафета

16:15. Змішана естафета

25 січня

16:15. Масстарт, 15 км, чоловіки

19:15. Масстарт, 12,5 км, жінки

Усі гонки Кубка світу транслюються наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".