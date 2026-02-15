ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 15 лютого

Неділя 15 лютого 2026 10:49
UA EN RU
Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 15 лютого Сьогодні розіграють дев'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У неділю, 15 лютого, на аренах зимових Олімпійських ігор-2026 шість представників збірної України змагатимуться у двох видах спорту. Загалом сьогодні буде розіграно дев'ять комплектів нагород.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Коцар вийшла в історичний для України фінал у бігейрі та підтримала Гераскевича

Де і коли змагатимуться українці

Змагальну програму для України об 11:00 за київським часом відкриє жіночий слалом-гігант, де виступить Анастасія Шепіленко.

А головними подіями для вітчизняних уболівальників стануть одразу дві біатлонні гонки переслідування. У них участь візьмуть п'ятеро наших біатлоністів.

О 12:15 стартують чоловіки. Від України бігтимуть та стрілятимуть – Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

О 15:45 свої змагання розпочнуть жінки. Зокрема троє українок – Юлія Джима, Олександра Меркушина та Христина Дмитренко.

Розклад виступів українців 15 лютого:

  • 11:00. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, жінки, перший спуск (Анастасія Шепіленко)
  • 12:15. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки (Віталій Мандзин, Дмитро Підручний)
  • 14:30. Гірськолижний спорт. Слалом-гігант, жінки, другий спуск (Анастасія Шепіленко)
  • 15:45. Біатлон. Гонка переслідування, чоловіки (Юлія Джима, Олександра Меркушина, Христина Дмитренко)

Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 15 лютого

Дев'ять медальних фіналів

Загалом 15 лютого на Олімпіаді буде розіграно дев'ять комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у біатлоні (2 комплекти), гірськолижному та ковзанярському спорті, лижних перегонах, стрибках з трампліна, скелетоні, сноуборді та фрістайлі.

Медальні фінали 15 лютого:

  • 12:15. Біатлон. Чоловіки. Гонка переслідування (12,5 км)
  • 12:47. Фрістайл. Чоловіки. Парний могул
  • 13:00. Лижні гонки. Чоловіки. Естафета (4х7,5 км)
  • 14:30. Гірські лижі. Жінки. Слалом-гігант
  • 15:40. Сноуборд. Змішані команди. Крос
  • 15:45. Біатлон. Жінки. Гонка переслідування (10 км)
  • 18:03. Ковзанярський спорт. Жінки. 500 м
  • 19:00. Скелетон. Змішані команди
  • 21:05. Стрибки з трампліна. Жінки. Великий трамплін

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше ми розповіли про результати українців 14 лютого та новий медальний залік Олімпіади-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
РФ намагається оточити Мирноград з півночі: десантники показали "сафарі" на окупантів
РФ намагається оточити Мирноград з півночі: десантники показали "сафарі" на окупантів
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи