Мандзин - найкращий серед українців: результати чоловічого спринту на Олімпіаді-2026

Програма біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026 продовжилася чоловічим спринтом – гонкою на 10 км.

Про те, як пройшли змагання, хто переміг та як виступили українці – розповідає РБК-Україна .

Розклади перед гонкою

Збірна України могла виставити на дистанцію чотирьох представників і вибір тренерського штабу був таким: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Борковський.

Втрете на Олімпіаді-2026 на старт виходили Підручний та Мандзин. Лідери чоловічої команди доклалися до восьмого місця України в змішаній естафеті. А в першому особистому старті – індивідуальній гонці, обидва біатлоністи фінішували у топ-30: Підручний став 18-м, а Мандзин – 28-м.

Дудченко вдруге вийшов на старт поточних Ігор (в індивідуальній гонці він був 35-м). А для Борковського – спринт став олімпійським дебютом.

Серед біатлоністів України найкращий результат в спринті на Олімпійських іграх демонстрував Дмитро Підручний, що посів 13-те місце в Пекіні-2022. Антон Дудченко у тій гонці фінішував на 60-й позиції.

У поточному сезоні лідером "синьо-жовтих" в окремому заліку спринтів Кубка світу є Віталій Мандзин – 29-те місце, а Богдан Борковський посідає 59-ту сходинку. Найкращий результат Мандзина у спринті в цьому сезоні – 15-те місце на етапі в Обергофі.

Як бігли та стріляли українці

Лідери збірної України, на яких були особливі сподівання, не уникнули штрафних кіл: Мандзин мав один промах, Підручний – два, що на короткій дистанції дуже суттєво.

Отже саме стрільба завадила показати конкурентні результати. Найкраще серед українців фінішував Мандзин – 24-й. Підручний, попри два штрафні кола, продемонстрував хороший хід дистанцією та став 27-м, поступившись переможцю трохи більше ніж хвилину.

З позитиву – Мандзин та Підручний відібралися до гонки переслідування.

Близьким до цього був і Борковський, але завершив гонку 63-м і до топ-60 не пробився. Щодо Дудченка – він фінішував 88-м із 90 учасників.

Хто виграв спринт

Перемогу здобув представник Франції Кантен Фійон-Має, який закрив усі мішені та показав найкращий хід на трасі – 22:53.1.

"Срібло" та "бронзу" забрали норвежці – Ветле Крістіансен і Штурла Легрейд.

Після другої стрільби Фійон-Має поступався партнеру по збірній Емільєну Жаклену, однак на останньому колі зумів випередити суперників. Жаклен у підсумку опустився на четверту позицію.

Біатлон. Спринт, чоловіки

Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 22:53.1 Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +13.7 Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +15.9 Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +16.1 Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +25.0 Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +46.7