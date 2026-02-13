Мандзин - найкращий серед українців: результати чоловічого спринту на Олімпіаді-2026
Програма біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026 продовжилася чоловічим спринтом – гонкою на 10 км.
Про те, як пройшли змагання, хто переміг та як виступили українці – розповідає РБК-Україна.
Розклади перед гонкою
Збірна України могла виставити на дистанцію чотирьох представників і вибір тренерського штабу був таким: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Богдан Борковський.
Втрете на Олімпіаді-2026 на старт виходили Підручний та Мандзин. Лідери чоловічої команди доклалися до восьмого місця України в змішаній естафеті. А в першому особистому старті – індивідуальній гонці, обидва біатлоністи фінішували у топ-30: Підручний став 18-м, а Мандзин – 28-м.
Дудченко вдруге вийшов на старт поточних Ігор (в індивідуальній гонці він був 35-м). А для Борковського – спринт став олімпійським дебютом.
Серед біатлоністів України найкращий результат в спринті на Олімпійських іграх демонстрував Дмитро Підручний, що посів 13-те місце в Пекіні-2022. Антон Дудченко у тій гонці фінішував на 60-й позиції.
У поточному сезоні лідером "синьо-жовтих" в окремому заліку спринтів Кубка світу є Віталій Мандзин – 29-те місце, а Богдан Борковський посідає 59-ту сходинку. Найкращий результат Мандзина у спринті в цьому сезоні – 15-те місце на етапі в Обергофі.
Як бігли та стріляли українці
Лідери збірної України, на яких були особливі сподівання, не уникнули штрафних кіл: Мандзин мав один промах, Підручний – два, що на короткій дистанції дуже суттєво.
Отже саме стрільба завадила показати конкурентні результати. Найкраще серед українців фінішував Мандзин – 24-й. Підручний, попри два штрафні кола, продемонстрував хороший хід дистанцією та став 27-м, поступившись переможцю трохи більше ніж хвилину.
З позитиву – Мандзин та Підручний відібралися до гонки переслідування.
Близьким до цього був і Борковський, але завершив гонку 63-м і до топ-60 не пробився. Щодо Дудченка – він фінішував 88-м із 90 учасників.
Хто виграв спринт
Перемогу здобув представник Франції Кантен Фійон-Має, який закрив усі мішені та показав найкращий хід на трасі – 22:53.1.
"Срібло" та "бронзу" забрали норвежці – Ветле Крістіансен і Штурла Легрейд.
Після другої стрільби Фійон-Має поступався партнеру по збірній Емільєну Жаклену, однак на останньому колі зумів випередити суперників. Жаклен у підсумку опустився на четверту позицію.
Біатлон. Спринт, чоловіки
- Кантен Фійон-Має (Франція, 0+0) 22:53.1
- Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +13.7
- Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +15.9
- Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +16.1
- Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +25.0
- Мартін Понсілуома (Швеція, 0+0) +46.7
- …24. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:47.4
- …27. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:54.8
- …63. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +3:12.9
- …88. Антон Дудченко (Україна, 2+1) +4:44.5
