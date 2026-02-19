Самый большой гонорар в карьере: Рудинский назвал сериал, который принес ему рекордный доход

Актер Александр Рудинский рассекретил, какой сериал принес ему больше всего денег за один съемочный день. Это международный проект, который подарил не только уникальный опыт, но и значительный доход.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актера Алине Шаманской в программе "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Самый большой гонорар за всю историю карьеры

Звезда сериала "Тизха нава" признался, что самый больше всего денег получил за работу в международном проекте для Netflix.

В этом сериале, который был вдохновлен сборником новелл Джованни Боккаччо, он воплотил одноглазого бандита.

"За съемочный день было 2500 евро. Это "Декамерон", - поделился он.

Проект был снят в жанре черной комедии. По сюжету, в 1348 году Флоренцию охватила чума. Спасаясь от страшной болезни, несколько дворян и их слуги убегают на отдельную виллу. Однако очень скоро их жизнь превращается в борьбу за выживание.

Что известно об Александре Рудинском

Украинский актер театра и кино родом из Николаева. Окончил Киевский университет имени Карпенко-Карого, а сейчас работает в театре Франко, где участвует в спектаклях "Калигула", "Украденное счастье" и других.

Женат на актрисе Марии. Пара познакомилась во время учебы и вместе воспитывает сына Петра.

Рудинский активно снимается в международных проектах. Кроме "Декамерона", он также стал частью "Агентства" от Paramount+.

В 2025 году получил BAFTA за роль в британском короткометражном фильме "Камінь, ножиці, папір", а в марте - звание Заслуженный артист Украины.

Что известно о карьере Рудинского (фото: instagram.com/sasha_rudinskiy)

Кроме этого, 22 февраля в 14:00 на ICTV2 покажут драмеди "Повернення" с участием Александра. Это история о жизни ветерана после службы, которая сочетает щемящие моменты с юмором.

Главную роль в проекте исполнил боец "Вовків Да Вінчі" Евгений Григорьев, который в интервью РБК-Украина рассказал о студенческой жизни в "пентхаусе" и лучших друзьях-актерах.