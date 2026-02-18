ua en ru
Кар’єра ціною здоров’я? Lida Lee шокувала, як продюсерка наполягала, щоб вона видалила ребра

Середа 18 лютого 2026 19:59
Кар’єра ціною здоров’я? Lida Lee шокувала, як продюсерка наполягала, щоб вона видалила ребра Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) Lida Lee розповіла, як у підлітковому віці її підштовхували до небезпечної операції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на перший випуск власногот проєкту артистки "Що ДаLee".

Так, виконавиця поділилася історією, яка могла кардинально змінити її життя.

У підлітковому віці, коли їй було лише 17, заради перспективи потрапити до нового жіночого гурту від неї вимагали радикальної трансформації зовнішності.

На той момент родина артистки вже уклала контракт із продюсеркою. Та мала чітке і доволі жорстке уявлення про те, якими мають бути учасниці колективу.

Йшлося не лише про сценічний стиль чи образ - очікування стосувалися хірургічного втручання.

"Мені хотіли видалити нижні ребра у підлітковому віці. Мені було 17 років. Памʼятаєте, дівчину Барбі з Одеси, вона видаляла ребра, була стрункою з ідеальною талією, грудьми. І от, хотіли зробити такий жіночий гурт, видалити нижні ребра і зробити груди" - пригадує зірка.

Кар’єра ціною здоров’я? Lida Lee шокувала, як продюсерка наполягала, щоб вона видалила ребраLida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Співачка зізнається: тоді вона сприйняла цю ідею серйозно. Для юної дівчини слова впливової людини звучали як гарантія успіху, тож вона була готова піти на все.

Повернувшись додому, Lida Lee розповіла про це батькам. їхня реакція була миттєвою - шокі категорична відмова.

Саме вони зупинили доньку від небезпечного кроку.

Тільки з плином часу дівчина усвідомила, що вимога продюсерки була по-справжньому жорстокою.

"Я приходжу додому і кажу тату й мамі. А я готова була на все, бо якась впливова людина сказала, що це буде круто. А я як дитина просто цьому повірила", - пригадала співачка.

