Нацвідбір на "Євробачення-2026": перші уривки пісень фіналістів

Суспільне мовлення представило перші тизери конкурсних треків учасників фіналу національного відбору на "Євробачення 2026".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Суспільного.
Повноцінна презентація пісень фіналістів запланована на 15 січня - у київському Origin Stage відбудеться концерт, під час якого прозвучать конкурсні композиції.
Наразі ж слухачам доступні 10-секундні фрагменти пісень дев’яти фіналістів.
13 січня стало відомо ім’я десятого фіналіста нацвідбору - ним став співак Khayat.
Оскільки підтримка артиста проходила через голосування в застосунку "Дія", його конкурсна композиція "Герци" вже встигла стати знайомою слухачам.
Сам фінал нацвідбору пройде 7 лютого, а переможця або переможницю визначатимуть разом журі та глядачі.
Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
LAUD - Lightkeeper
LELÉKA - Ridnym
MOLODI - legends
Monokate - TYT
Mr. Vel - Do or Done
The Elliens - Crawling Whispers
Valeriya Force - Open Our Hearts
ЩукаРиба - Моя земля
Нагадаємо, ювілейний, 70-й Пісенний конкурс "Євробачення", прийматиме Відень. Гранд-фінал заплановано на суботу, 16 травня, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року.
Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle - країна отримала право на проведення конкурсу після перемоги JJ з піснею Wasted Love на "Євробаченні 2025".
