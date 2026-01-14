UA

Нацвідбір на "Євробачення-2026": перші уривки пісень фіналістів

Перші уривки пісень фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Суспільне мовлення представило перші тизери конкурсних треків учасників фіналу національного відбору на "Євробачення 2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Суспільного.

Повноцінна презентація пісень фіналістів запланована на 15 січня - у київському Origin Stage відбудеться концерт, під час якого прозвучать конкурсні композиції.

Наразі ж слухачам доступні 10-секундні фрагменти пісень дев’яти фіналістів.

13 січня стало відомо ім’я десятого фіналіста нацвідбору - ним став співак Khayat.

Оскільки підтримка артиста проходила через голосування в застосунку "Дія", його конкурсна композиція "Герци" вже встигла стати знайомою слухачам.

 

Сам фінал нацвідбору пройде 7 лютого, а переможця або переможницю визначатимуть разом журі та глядачі.

Перші уривки пісень учасників Нацвідбору 2026

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

 

LAUD - Lightkeeper

 

LELÉKA - Ridnym

 

MOLODI - legends

 

Monokate - TYT

 

Mr. Vel - Do or Done

 

The Elliens - Crawling Whispers

 

Valeriya Force - Open Our Hearts

 

ЩукаРиба - Моя земля

 

Нагадаємо, ювілейний, 70-й Пісенний конкурс "Євробачення", прийматиме Відень. Гранд-фінал заплановано на суботу, 16 травня, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року.

Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle - країна отримала право на проведення конкурсу після перемоги JJ з піснею Wasted Love на "Євробаченні 2025".

