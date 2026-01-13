Нацвідбір на "Євробачення-2026": KHAYAT став 10-м фіналістом після голосування в "Дії"

Співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на "Євробачення-2026". Саме за нього українці віддали найбільше голосів під час глядацького онлайн-голосування, яке проходило в застосунку "Дія".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Суспільне Культура .

KHAYAT став 10-м фіналістом Нацвідбору

За результатами, виконавець набрав 91 758 голосів, що становить 32,41% від загальної кількості. Усього в голосуванні, яке тривало в "Дії" з 8 до 13 січня, взяли участь 283 160 користувачів.

Переможець глядацького голосування приєднається до дев’яти учасників, відібраних за результатами прослуховувань. Усі фіналісти виступлять у фіналі Нацвідбору, який відбудеться 7 лютого.

Повний список фіналістів Нацвідбору та їхніх пісень:

Jerry Heil - "Catharticus (Prayer)"

KHAYAT - "Герци"

LAUD - "Lightkeeper"

LELÉKA - "Ridnym"

Molodi - "Legends"

Monokate - "Тyt"

Mr. Vel - "Do Or Done"

The Elliens - "Crawling Whispers"

Valeriya Force - "Open Our Hearts"

"ЩукаРиба" - "Моя земля".

Всі фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Хто такий KHAYAT

Андрій Хайат, більш відомий як KHAYAT- український співак та автор пісень, який працює в жанрі фольктроніка, поєднуючи елементи етнопопу та електронної музики.

Народився 3 квітня 1997 року.

Є фіналістом дев’ятого сезону шоу "Голос країни", півфіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2019", фіналістом відборів 2020 та 2025 років.

Народився у місті Знам’янка Кіровоградської області.

Закінчив музичну школу за класом акордеона. У 2019 році здобув освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Англійська та арабська мови".

У 2018 році дебютував із піснею "Devochka", а згодом привернув увагу музичної спільноти треком "Ясно". У 2019 році став учасником шоу "Голос країни", де дійшов до фіналу в команді Тіни Кароль і посів третє місце.

Того ж року артист узяв участь у Нацвідборі на "Євробачення-2019" з піснею "Ever" та посів п’яте місце у півфіналі. У червні 2019 року випустив дебютний альбом "Khmil’", який потрапив у топ українського iTunes.

У 2020 році Khayat знову став фіналістом Нацвідбору з піснею "Call for Love" та посів друге місце, ставши одним із фаворитів глядачів і букмекерів. Того ж періоду він отримав низку професійних відзнак і номінацій, зокрема на премію YUNA.

У 2021 році артист презентував мініальбом "Ultra".

У 2025-му знову дійшов до фіналу Нацвідбору з піснею "Honor", частково написаною під враженням від обстрілу лікарні "Охматдит".

Для Нацвідбору на "Євробачення-2026" презентував песню "Герци", що розкриває тему життя на межі витривалості. Це історія про внутрішній біль і розгубленість, які можна приглушити або навчитися з ними жити, а також про вибір нести відповідальність за своє життя.

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)