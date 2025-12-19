Франція відмовилася від проведення "Дитячого Євробачення": що це означає для України

Франція, яка перемогла у "Дитячому Євробаченні" 2025, приголомшила рішенням щодо проведення конкурсу в наступному році. Національний мовник відмовився від організації шоу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на France TV Pro .

Чому Франція відмовилася від проведення "Дитячого Євробачення" 2026

Як стало відомо 18 грудня, Рада директорів France Télévisions затвердила бюджет на 2026 рік, який передбачає масштабні скорочення витрат - до 140 мільйонів євро.

У заяві зазначається, що компанія працює в умовах суттєвого зменшення державного фінансування, зростання витрат через інфляцію та необхідності покрити дефіцит попереднього року. Саме в межах цієї програми було ухвалено рішення відмовитися від організації "Дитячого Євробачення" у 2026 році.

Також мовник планує збільшити кількість повторних показів авторських програм, закрити частину передач та розглядає можливість перепродажу прав на трансляцію однієї або кількох ключових спортивних подій.

Яким був виступ Франції на "Дитячому Євробаченні"

Переможницею конкурсу, яке цього року проходило в Тбілісі, стала Лу Делез із піснею "Ce monde". За підсумками голосування вона отримала 248 балів, забезпечивши Франції перше місце.



Що це означає для України

Україна на цьогорічному конкурсі посіла друге місце. 10-річна Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" набрала 177 балів, показавши найкращий результат країни за останні 12 років. Водночас вона стала переможницею глядацького голосування, зібравши 98 балів.

Втім, це не означає автоматичного проведення конкурсу в Україні.

Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький у коментарі "Дектектор Медіа" зазначив, що поки що з Україною не контактували щодо організації події.

Крім того, в умовах безпекових ризиків на тлі повномасштабної війни проведення дитячого конкурсу в Україні навряд можливе.



Остаточне рішення щодо місця проведення ухвалюватиме Європейська мовна спілка (EBU). Раніше про готовність прийняти конкурс заявляли представники Сан-Марино.

До речі, Франція не вперше відмовляється від проведення "Дитячого Євробачення". Після тріумфу у 2023 році вони передали організацію Іспанії, щоб зосередитися на висвітленні Олімпійських ігор.