Нацотбор на "Евровидение-2026": первые отрывки песен финалистов

Суспільне мовлення представило первые тизеры конкурсных треков участников финала национального отбора на "Евровидение 2026".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу Суспільного.
Полноценная презентация песен финалистов запланирована на 15 января - в киевском Origin Stage состоится концерт, во время которого прозвучат конкурсные композиции.
Сейчас же слушателям доступны 10-секундные фрагменты песен девяти финалистов.
13 января стало известно имя десятого финалиста нацотбора - им стал певец Khayat.
Поскольку поддержка артиста проходила через голосование в приложении "Дія", его конкурсная композиция "Герци" уже успела стать знакомой слушателям.
Сам финал нацотбора пройдет 7 февраля, а победителя или победительницу будут определять вместе жюри и зрители.
Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
LAUD - Lightkeeper
LELÉKA - Ridnym
MOLODI - legends
Monokate - TYT
Mr. Vel - Do or Done
The Elliens - Crawling Whispers
Valeriya Force - Open Our Hearts
ЩукаРиба - Моя земля
Напомним, юбилейный, 70-й Песенный конкурс "Евровидение", будет принимать Вена. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года.
Шоу пройдет на самой большой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle - страна получила право на проведение конкурса после победы JJ с песней Wasted Love на "Евровидении 2025".
