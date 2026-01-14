Нацотбор на "Евровидение-2026": первые отрывки песен финалистов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу Суспільного.

Полноценная презентация песен финалистов запланирована на 15 января - в киевском Origin Stage состоится концерт, во время которого прозвучат конкурсные композиции.

Сейчас же слушателям доступны 10-секундные фрагменты песен девяти финалистов.

13 января стало известно имя десятого финалиста нацотбора - им стал певец Khayat.

Поскольку поддержка артиста проходила через голосование в приложении "Дія", его конкурсная композиция "Герци" уже успела стать знакомой слушателям.

Сам финал нацотбора пройдет 7 февраля, а победителя или победительницу будут определять вместе жюри и зрители.

Первые отрывки песен участников Нацотбора 2026

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

LAUD - Lightkeeper

LELÉKA - Ridnym

MOLODI - legends

Monokate - TYT

Mr. Vel - Do or Done

The Elliens - Crawling Whispers

Valeriya Force - Open Our Hearts

ЩукаРиба - Моя земля

Напомним, юбилейный, 70-й Песенный конкурс "Евровидение", будет принимать Вена. Гранд-финал запланирован на субботу, 16 мая, а полуфиналы состоятся 12 и 14 мая 2026 года.

Шоу пройдет на самой большой крытой арене Австрии Wiener Stadthalle - страна получила право на проведение конкурса после победы JJ с песней Wasted Love на "Евровидении 2025".