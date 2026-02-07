Нацвідбір на "Євробачення-2026": букмекери назвали головного фаворита перед фіналом

Напередодні фіналу Національного відбору на "Євробачення-2026" букмекери та шанувальники конкурсу активно оновлюють свої прогнози щодо можливого переможця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Eurovisionworld.
Згідно з букмекерськими рейтингами, головною претенденткою на перемогу у Нацвідборі вважають Jerry Heil з піснею "Catharticus".
Саме її композиція отримала найвищі оцінки серед усіх фіналістів.
Далі в букмекерському рейтингу розташувалися:
Інші учасники, за оцінками букмекерів, поки що мають нижчі шанси, однак фінал у прямому ефірі може кардинально змінити ситуацію.
Паралельно з прогнозами букмекерів триває активне голосування єврофанів. У фан-опитуванні Eurovisionworld уже взяли участь понад 15 600 користувачів, і тут розклад виглядає так:
Букмекери оцінюють шанси з урахуванням сценічного потенціалу, історії України на конкурсі, міжнародної привабливості треку та можливих результатів у фіналі Євробачення.
Єврофани голосують емоційно - за пісню, атмосферу та власні вподобання, не завжди зважаючи на стратегічні фактори.
Попри це, лідер в обох рейтингах один і той самий, що трапляється нечасто і може свідчити про сильного, майже безальтернативного фаворита.
Нагадаємо, трансляція фінального етапу вітчизняного конкурсу стартує 7 лютого о 19:00.
