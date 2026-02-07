UA

Нацвідбір на "Євробачення-2026": букмекери назвали головного фаворита перед фіналом

Букмекери назвали фаворитів Нацвідбору (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Напередодні фіналу Національного відбору на "Євробачення-2026" букмекери та шанувальники конкурсу активно оновлюють свої прогнози щодо можливого переможця.

Хто фаворит у букмекерів

Згідно з букмекерськими рейтингами, головною претенденткою на перемогу у Нацвідборі вважають Jerry Heil з піснею "Catharticus".

Саме її композиція отримала найвищі оцінки серед усіх фіналістів.

Далі в букмекерському рейтингу розташувалися:

  • Lelėka - Ridnym
  • Monokate - ТУТ
  • Mr. Vel - Do or Done
  • Khayat - Герци

Букмекери назвали фаворитів Нацвідбору (скріншот)

Інші учасники, за оцінками букмекерів, поки що мають нижчі шанси, однак фінал у прямому ефірі може кардинально змінити ситуацію.

Як голосують єврофани: інший погляд

Паралельно з прогнозами букмекерів триває активне голосування єврофанів. У фан-опитуванні Eurovisionworld уже взяли участь понад 15 600 користувачів, і тут розклад виглядає так:

  • Jerry Heil - 48% голосів
  • Lelėka - 18%
  • Monokate - 17%
  • Khayat - 5%
  • Molodi - 3%
  • Mr. Vel - 3%
  • Laud - 2%
  • The Elliens - 2%
  • ЩукаРиба - 1%
  • Valeriya Force - менше 1%

Букмекери назвали фаворитів Нацвідбору (скріншот)

У чому різниця між букмекерами та єврофанами

Букмекери оцінюють шанси з урахуванням сценічного потенціалу, історії України на конкурсі, міжнародної привабливості треку та можливих результатів у фіналі Євробачення.

Єврофани голосують емоційно - за пісню, атмосферу та власні вподобання, не завжди зважаючи на стратегічні фактори.

Попри це, лідер в обох рейтингах один і той самий, що трапляється нечасто і може свідчити про сильного, майже безальтернативного фаворита.

Нагадаємо, трансляція фінального етапу вітчизняного конкурсу стартує 7 лютого о 19:00. 

ЄвробаченняJerry HeilЗірки шоу-бізнесу