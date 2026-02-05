ua en ru
Чт, 05 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Мені самій болить". Фіналістка Нацвідбору відповіла на докори щодо життя за кордоном

Четвер 05 лютого 2026 08:10
UA EN RU
"Мені самій болить". Фіналістка Нацвідбору відповіла на докори щодо життя за кордоном Leléka вже понад 10 років живе в Німеччині (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2026" Leléka вже понад 10 років живе та будує кар'єру в Німеччині. Вона зізналася, чому поки не може остаточно повернутися в Україну, а також відповіла на докори критиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артистки Марічці Падалко.

Чи готова Leléka повернутися жити в Україну

Фіналістка Нацвідбору зізналася, що бажає повернутися, але є певні питання щодо музичної реалізації на місці.

"Я цього дуже хочу насправді. Вже реально думаю. Розумію, що єдине, чим я заробляю гроші на життя - це концерти. Всі мої зв'язки професійні в Німеччині. Якщо я хочу переїхати в Україну, то зможу тут жити тільки за умови, якщо я піду на якусь роботу", - зізналася вона.

За словами артистки, щоб заробляти музикою, їй потрібно налагодити нові зв’язки або отримати більше замовлень.

"Тобто цього всього в мене нема. У мене немає реальної можливості, щоб приїхати й продовжити жити музикою. А це для мене теж внутрішній обов'язок, тому що я не можу собі дозволити просто покинути музику. Це моє покликання", - зазначила вона.

&quot;Мені самій болить&quot;. Фіналістка Нацвідбору відповіла на докори щодо життя за кордономLeléka заспіває Ridnym у фіналі відбору (фото: instagram.com/leleka_music)

Як ставиться до хейту через участь в Нацвідборі

Leléka також прокоментувала закиди, що вона не має права представляти Україну на "Євробачення" через проживання за кордоном.

"Я це не можу сприймати як хейт, тому що мені самій болить. Мені самій хочеться повернутися. І я вдячна всім людям, які тут живуть, продовжують бути, військовим, які тримають фронт і роблять все, щоб ворог розумів, що ні, не можна далі. І завдяки їм ми продовжуємо існувати. І такі, як я, зможуть повернутися", - сказала співачка.

"Розумію, що внутрішньо це така відкрита рана, і вона невигадана. Я не хочу казати, що люди втомлені, знервовані. Ми всі дуже агресивно реагуємо. Це адекватна реакція", - додала вона.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський розкрив оновлені цифри втрат України у війні з РФ
Зеленський розкрив оновлені цифри втрат України у війні з РФ
Аналітика
Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці