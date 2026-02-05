"Мені самій болить". Фіналістка Нацвідбору відповіла на докори щодо життя за кордоном

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2026" Leléka вже понад 10 років живе та будує кар'єру в Німеччині. Вона зізналася, чому поки не може остаточно повернутися в Україну, а також відповіла на докори критиків.

Чи готова Leléka повернутися жити в Україну

Фіналістка Нацвідбору зізналася, що бажає повернутися, але є певні питання щодо музичної реалізації на місці.

"Я цього дуже хочу насправді. Вже реально думаю. Розумію, що єдине, чим я заробляю гроші на життя - це концерти. Всі мої зв'язки професійні в Німеччині. Якщо я хочу переїхати в Україну, то зможу тут жити тільки за умови, якщо я піду на якусь роботу", - зізналася вона.

За словами артистки, щоб заробляти музикою, їй потрібно налагодити нові зв’язки або отримати більше замовлень.

"Тобто цього всього в мене нема. У мене немає реальної можливості, щоб приїхати й продовжити жити музикою. А це для мене теж внутрішній обов'язок, тому що я не можу собі дозволити просто покинути музику. Це моє покликання", - зазначила вона.

Leléka заспіває Ridnym у фіналі відбору (фото: instagram.com/leleka_music)

Як ставиться до хейту через участь в Нацвідборі

Leléka також прокоментувала закиди, що вона не має права представляти Україну на "Євробачення" через проживання за кордоном.

"Я це не можу сприймати як хейт, тому що мені самій болить. Мені самій хочеться повернутися. І я вдячна всім людям, які тут живуть, продовжують бути, військовим, які тримають фронт і роблять все, щоб ворог розумів, що ні, не можна далі. І завдяки їм ми продовжуємо існувати. І такі, як я, зможуть повернутися", - сказала співачка.

"Розумію, що внутрішньо це така відкрита рана, і вона невигадана. Я не хочу казати, що люди втомлені, знервовані. Ми всі дуже агресивно реагуємо. Це адекватна реакція", - додала вона.