Нацотбор на "Евровидение-2026": букмекеры назвали главного фаворита перед финалом

Накануне финала Национального отбора на "Евровидение-2026" букмекеры и поклонники конкурса активно обновляют свои прогнозы относительно возможного победителя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Eurovisionworld.
Больше интересного: Jerry Heil раскрыла реальную стоимость "Евровидения" для Украины
Согласно букмекерским рейтингам, главной претенденткой на победу в Нацотборе считают Jerry Heil с песней "Catharticus".
Именно ее композиция получила самые высокие оценки среди всех финалистов.
Далее в букмекерском рейтинге расположились:
Другие участники, по оценкам букмекеров, пока имеют более низкие шансы, однако финал в прямом эфире может кардинально изменить ситуацию.
Параллельно с прогнозами букмекеров продолжается активное голосование еврофанов. В фан-опросе Eurovisionworld уже приняли участие более 15 600 пользователей, и здесь расклад выглядит так:
Букмекеры оценивают шансы с учетом сценического потенциала, истории Украины на конкурсе, международной привлекательности трека и возможных результатов в финале Евровидения.
Еврофаны голосуют эмоционально - за песню, атмосферу и собственные предпочтения, не всегда учитывая стратегические факторы.
Несмотря на это, лидер в обоих рейтингах один и тот же, что случается нечасто и может свидетельствовать о сильном, почти безальтернативном фаворите.
Напомним, трансляция финального этапа отечественного конкурса стартует 7 февраля в 19:00.
Вас может заинтересовать: