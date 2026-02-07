Нацотбор на "Евровидение-2026": букмекеры назвали главного фаворита перед финалом

Кто фаворит у букмекеров

Согласно букмекерским рейтингам, главной претенденткой на победу в Нацотборе считают Jerry Heil с песней "Catharticus".

Именно ее композиция получила самые высокие оценки среди всех финалистов.

Далее в букмекерском рейтинге расположились:

Lelėka - Ridnym

Monokate - ТУТ

Mr. Vel - Do or Done

Khayat - Герци

Букмекеры назвали фаворитов Нацотбора (скриншот)

Другие участники, по оценкам букмекеров, пока имеют более низкие шансы, однако финал в прямом эфире может кардинально изменить ситуацию.

Как голосуют еврофаны: другой взгляд

Параллельно с прогнозами букмекеров продолжается активное голосование еврофанов. В фан-опросе Eurovisionworld уже приняли участие более 15 600 пользователей, и здесь расклад выглядит так:

Jerry Heil - 48% голосов

Lelėka - 18%

Monokate - 17%

Khayat - 5%

Molodi - 3%

Mr. Vel - 3%

Лауд - 2%

The Elliens - 2%

ЩукаРыба - 1%

Valeriya Force - менее 1%

В чем разница между букмекерами и еврофанами

Букмекеры оценивают шансы с учетом сценического потенциала, истории Украины на конкурсе, международной привлекательности трека и возможных результатов в финале Евровидения.

Еврофаны голосуют эмоционально - за песню, атмосферу и собственные предпочтения, не всегда учитывая стратегические факторы.

Несмотря на это, лидер в обоих рейтингах один и тот же, что случается нечасто и может свидетельствовать о сильном, почти безальтернативном фаворите.

Напомним, трансляция финального этапа отечественного конкурса стартует 7 февраля в 19:00.