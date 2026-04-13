Наталка Денисенко заінтригувала мережу округлим животиком: "Не можу приховувати"

Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала чутки про вагітність після того, як у мережі звернули увагу на її округлий живіт.

Так, Наталка опублікувала у stories кадр, на якому навмисно зімітувала округлий живіт.

Втім, згодом вона дала зрозуміти, що жодних серйозних новин немає, а причиною змін у фігурі стали святкові частування.

"Не хотіла вам казати, але це очевидно й уже всі помітили…Так! Я не можу приховувати! У мене в животі дві паски! Обіцяю від завтра припинити це. Бо ви стали мене вітати з вагітністю", - жартома написала артистка.

Наталка Денисенко відреагувала на чутки про вагітність (скріншот)

Відомо, що вже близько трьох місяців Наталка Денисенко перебуває у стосунках із Юрієм Савранським.

Тим часом її колишній чоловік, актор і ветеран війни Андрій Федінчик, раніше заявляв, що роман акторки з манекенником нібито почався ще тоді, коли вони були у шлюбі. Сама Денисенко такі закиди заперечує.

Водночас із новим етапом у стосунках закохані не поспішають. Наталка Денисенко та Юрій Савранський наразі просто насолоджуються спільним часом, а щодо можливого весілля вирішили не забігати наперед.

Сам манекенник запевнив, що пара не приховуватиме цього від публіки, якщо вирішить змінити сімейний статус.

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським (фото: instagram.com/natalka_denisenk)