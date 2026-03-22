Денисенко чесно сказала, як зараз спілкується з екс-чоловіком: "Андрій старається"

17:06 22.03.2026 Нд
2 хв
Попри образи та конфлікти в минулому, акторка розповіла, що нині їх із Федінчиком об’єднує найважливіше
Іванна Пашкевич
Денисенко чесно сказала, як зараз спілкується з екс-чоловіком: "Андрій старається" Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Українська акторка Наталка Денисенко, яка торік офіційно завершила шлюб з актором і колишнім військовим Андрієм Федінчиком, розповіла, як нині складається їхнє спілкування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки в проєкті "Ближче до зірок".

Більше цікавого: Денисенко різко звернулася до хейтерів через критику її нового роману

За словами артистки, попри складний період, конфлікти та взаємні непорозуміння, їм вдалося налагодити контакт заради спільної дитини.

Денисенко зазначила, що сьогодні вони з колишнім чоловіком намагаються бути хорошими батьками для сина.

"Андрій дуже старається і я. Я взагалі пишаюся нами, як батьками", - наголосила знаменитість.

Водночас Наталка зізналася, що не шкодує про рішення поставити крапку в цих стосунках.

Вона переконана, що інколи розрив є кращим виходом, ніж життя в постійному болі й напрузі.

"Іноді краще розлучитися, аніж жити, терпіти і страждати", - заявила артистка.

Що відомо про розлучення Денисенко і Федінчика

Про розставання пари після восьми років спільного життя стало відомо у квітні минулого року.

Після цього Наталку Денисенко бачили в компанії Юрія Савранського.

Раніше акторка пояснювала, що однією з причин розлучення стала тривала відсутність чоловіка поруч, коли він служив і захищав країну.

За її словами, їй довелося самостійно тягнути на собі побутові труднощі та батьківські обов’язки, і це виснажувало.

Також Денисенко говорила, що почувалася відсуненою на другий план.

Окрім того, вона згадувала про конфлікти та образи у стосунках, зокрема пов’язані з ревнощами.

Денисенко чесно сказала, як зараз спілкується з екс-чоловіком: &quot;Андрій старається&quot;Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Втім, уже після розлучення колишньому подружжю вдалося вибудувати новий формат взаємодії, і зараз вони разом займаються вихованням сина.

Сам Андрій Федінчик, коментуючи ситуацію, раніше зазначав, що прагнув зберегти шлюб.

За його словами, він відчував, що у стосунках є проблеми, однак до кінця не розумів, що саме відбувається.

Також актор розповідав, що прямо запитував дружину, чи з’явився у її житті хтось інший, однак тоді чув заперечення.

Згодом, за словами Федінчика, він дізнався про нові стосунки Наталки з людиною з її оточення.

