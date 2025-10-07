Набагатшу блогерку України атакували шахраї: що сталося

"Нещодавно мені заблокували сторінку через атаку ботів. Після цього на мій особистий номер телефону почала писати незрозуміла людина, яка вимагала гроші за розблокування. Звісно, я нічого не платила, поки ситуація не владналася", - розповіла Кенді.

Окрім цього шахраї почали створювати дипфейки з її обличчям.

"Вони беруть моє обличчя, за допомогою штучного інтелекту створюють відео з озвучкою й рекламують якісь незрозумілі послуги. Я повідомляла своїм підписникам, щоб вони на таке не реагували. Але взагалі це поширена проблема, і стається не лише зі мною. Я бачила, що навіть із Містером Бістом (американський блогер, який має майже 100 млн підписників у ТікТок - Ред.) таке роблять. Тому треба бути обережними й розуміти, де штучний інтелект, а де справжнє відео", - наголошує вона.

Кенді Суперстар стала жертвою шахраїв (фото: Новий канал)

Блогерка наголошує, що навіть попри всі переваги розвитку технологій, вони часто стають інструментом для маніпуляцій.

Як захистити свій акаунт: поради від Кенді Суперстар

Кенді поділилася кількома простими, але ефективними порадами для тих, хто активно веде соцмережі.

По-перше, щоб уберегтися від зламу Instagram-сторінки, щонайменше базою має бути двофакторна автентифікація. Тоді зламати її значно важче.

По-друге, варто використовувати додатки для створення резервних кодів входу. Тоді навіть якщо хтось отримає ваш пароль, без кодів доступу він не зможе увійти.

І не довіряйте повідомленням про "позичити гроші" від знайомих. Шахраї часто використовують зламані акаунти для виманювання коштів.

"Зараз сторінки багатьох користувачів зламують, і з них пишуть знайомим - "позич гроші". Люди думають, що це справді їхній друг, і пересилають кошти. Тому хоча б базові налаштування безпеки потрібно мати кожному", - підсумувала блогерка.

Хто така Кенді Суперстар

Наталя Вуглицька - справжнє ім’я, яке стоїть за образом Кенді Суперстар. Вона народилася 28 липня 1999 року.

Її шлях до популярності починався не одразу. До блогінгу Наталя працювала організаторкою концертів та заходів, але з початком пандемії COVID-19 концертна діяльність скоротилася.

У цей період вона почала публікувати відео - спершу невеликі ролики, спроби, багато помилок, але поступово знайшла власний стиль.

Контент Кенді дуже різноманітний: вона знімає короткі відео, робить косплеї, охоплює тренди, перевіряє лайфхаки, показує моменти з особистого життя.

У 2023 році її 50-секундне відео з доглядовою рутиною у стилі "Барбі" зібрало понад 350 млн переглядів - один із рекордів в Україні.

Станом на 2025 рік Кенді Суперстар має мільйонну аудиторію в TikTok (5,7 млн підписників) та Instagram (1,9 млн).

Її блог і бренди, пов’язані з нею, приносять значні доходи - у 2024 році група компаній, пов’язаних із нею, за даними Forbes Ukraine, отримала близько 23 млн гривень прибутку.

Кенді активно брала позицію після повномасштабного вторгнення: вона перейшла на українську, записувала відео з українським прапором, підтримувала ЗСУ та інші структури.