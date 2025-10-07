Самую богатую блогершу Украины атаковали мошенники: что произошло

Одна из самых известных и популярных украинских блогеров Кэнди Суперстар столкнулась с неприятными атаками мошенников, которые пытались ее взломать и использовать в дипфейках.
За кулисами съемок шоу "Хто зверху?", которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал, звезда соцсетей рассказала РБК-Украина о личном опыте и дала несколько важных советов, как обезопасить свой аккаунт.
"Недавно мне заблокировали страницу из-за атаки ботов. После этого на мой личный номер телефона начал писать непонятный человек, который требовал деньги за разблокировку. Конечно, я ничего не платила, пока ситуация не разрешилась", - рассказала Кэнди.
Кроме этого мошенники начали создавать дипфейки с ее лицом.
"Они берут мое лицо, с помощью искусственного интеллекта создают видео с озвучкой и рекламируют какие-то непонятные услуги. Я сообщала своим подписчикам, чтобы они на такое не реагировали. Но вообще это распространенная проблема, и происходит не только со мной. Я видела, что даже с Мистером Бистом (американский блогер, который имеет почти 100 млн подписчиков в ТикТок - Ред.) такое делают. Поэтому надо быть осторожными и понимать, где искусственный интеллект, а где настоящее видео", - отмечает она.
Блогер отмечает, что даже несмотря на все преимущества развития технологий, они часто становятся инструментом для манипуляций.
Кэнди поделилась несколькими простыми, но эффективными советами для тех, кто активно ведет соцсети.
Во-первых, чтобы уберечься от взлома Instagram-страницы, как минимум базой должна быть двухфакторная аутентификация. Тогда взломать ее значительно труднее.
Во-вторых, следует использовать приложения для создания резервных кодов входа. Тогда даже если кто-то получит ваш пароль, без кодов доступа он не сможет войти.
И не доверяйте сообщениям о "одолжить деньги" от знакомых. Мошенники часто используют взломанные аккаунты для выманивания средств.
"Сейчас страницы многих пользователей взламывают, и с них пишут знакомым - "одолжи деньги". Люди думают, что это действительно их друг, и пересылают средства. Поэтому хотя бы базовые настройки безопасности нужно иметь каждому", - подытожила блогерша.
Наталья Вуглицкая - настоящее имя, которое стоит за образом Кэнди Суперстар. Она родилась 28 июля 1999 года.
Ее путь к популярности начинался не сразу. До блогинга Наталья работала организатором концертов и мероприятий, но с началом пандемии COVID-19 концертная деятельность сократилась.
В этот период она начала публиковать видео - сначала небольшие ролики, попытки, много ошибок, но постепенно нашла собственный стиль.
Контент Кэнди очень разнообразен: она снимает короткие видео, делает косплеи, охватывает тренды, проверяет лайфхаки, показывает моменты из личной жизни.
В 2023 году ее 50-секундное видео с ухаживающей рутиной в стиле "Барби" собрало более 350 млн просмотров - один из рекордов в Украине.
По состоянию на 2025 год Кэнди Суперстар имеет миллионную аудиторию в TikTok (5,7 млн подписчиков) и Instagram (1,9 млн).
Ее блог и бренды, связанные с ней, приносят значительные доходы - в 2024 году группа компаний, связанных с ней, по данным Forbes Ukraine, получила около 23 млн гривен прибыли.
Кэнди активно занимала позицию после полномасштабного вторжения: она перешла на украинский, записывала видео с украинским флагом, поддерживала ВСУ и другие структуры.
