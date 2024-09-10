Відома блогерка встановила національний рекорд та стала найпопулярнішою в Україні (фото)

Що відомо

Кенді стала найпопулярнішою блогеркою нашої країни та встановила рекорд завдяки YouTube, де за нею стежать 4, 18 млн підписників. Один з її роликів набрав 350 млн переглядів та більше 5 млрд сумарно в усіх її соцмережах. Загальна аудиторія Кенді сягає позначки в понад 10 мільйонів.

"Для мене цей рекорд - це не просто документ, це доказ того, що я на правильному шляху і на своєму місці. А ще - доказ того, що в цьому світі все можливо, якщо сильно захотіти. Раніше я вже багато разів у соцмережах акцентувала на своїх величезних переглядах, бо мої відео мають найбільші показники як у TikTok, так і на YouTube", - прокоментувала свої здобутки Суперстар.

"Цим успіхом я завдячую лише собі, своїй наполегливості й вмінню вірити у себе, не зважаючи на те, хто що скаже чи подумає. Якби не ці якості, я вже сто разів кинула б цю справу, бо причин для цього було насправді безліч. Перші два роки в мене взагалі нічого не виходило. Я багато разів стикалася з вигоранням,, але все ж брала себе в руки та продовжувала. Результат ви бачите самі", - додала вона.

Кенді встановила рекорд (Фото: пресслужба)

Що відомо про Кенді

25-річна дівчина починала свою інфлюенсерську кар'єру з того, що знімала косплей. Пізніше вона створила власну Академію блогінгу та почала більш детально висвітлювати життя у соцмережах.

Наразі за нею стежать мільйони в Instagram, TikTok та на інших соціальних майданчиках. Відео дівчини набирають мільйони переглядів, і у списку основного її контенту - різні огляди, експерименти, косплеї та інші подібні напрямки.

Блогерка має величезну інтернет-аудиторію (Фото: instagram.com/candy__superstar)

Зірка соцмереж не заміжня, проте заручена зі своїм хлопцем, якого звати Єгор. Вони разом уже кілька років.