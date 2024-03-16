Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери

Українські блогери часто хизуються розкішним життям, але не дуже люблять називати конкретні цифри й розкривати свої доходи. Втім, іноді зірки соцмереж, такі як колишній муж Ані Трінчер Олександр Волошин, скандальна Анна Алхім або ж Міша Лебіга, усе ж діляться інформацією про свої заробітки. А когось "зливають" інсайдери.

Скільки заробляють відомі блогери, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Telegram -каналу "INSTAМАНІЯ".

Скільки заробляє Волошин

Так, Волошин, як стверджують у Telegram-каналі, заробляє понад 70 тисяч доларів на місяць (приблизно 2,7 мільйона гривень). Більшу частину коштів він нібито отримує з продажу власних курсів, а незначну частину йому приносять рекламні інтеграції.

Скільки заробляє блогер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Доходи Алхім

Скандальна блогерка нібито отримує понад 50 тисяч євро на місяць (понад 2 мільйони гривень). Її основний дохід - реклама в Instagram. За одну Stories Алхім нібито може отримувати від 1 тисячі євро.

Скільки заробляє Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)

Скільки блогінг приносить Кенді Суперстар

Зірка соцмереж, як стверджується, заробляє понад 50 тисяч доларів на місяць (майже 2 мільйони гривень). Вона отримує гроші за рекламу, а також за проведення консультацій. Кенді вчить людей заробляти в соцмережах. Блогерка нібито бере 400 тисяч гривень за одну таку консультацію.

Скільки заробляє блогерка (фото: instagram.com/candy__superstar)

Скільки соцмережі приносять Анастасії Скальницькій

Ця блогерка заробляє стільки ж, скільки і Кенді Суперстар - приблизно 50 тисяч доларів. Вона отримує гроші за рекламу та продаж курсів.

Доходи Скальницької (скріншот)

Скільки заробляє Таня Пренткович

Доходи блогерки трохи нижче, аніж у вищеперерахованих зірок соцмереж. Пренткович нібито отримує 40 тисяч доларів на місяць (понад 1,5 мільйона гривень).

Розкрито прибутки Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Скільки заробляє Даша Квіткова

Блогерка, як ствердєуться, заробляє 30-40 тисяч доларів на місяць (до 1,5 мільйонів гривень). Але 15% з цієї суми нібито отримує її менеджер.

Доходи Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Скільки заробляє Лебіга

Популярний блогер, який часто проводить стріми, нібито отримує 10-12 тисяч доларів на місяць.

Скільки заробляють блогери (скріншот)