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Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери

Субота 16 березня 2024 14:50
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Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери Скільки заробляють зірки соцмереж (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Українські блогери часто хизуються розкішним життям, але не дуже люблять називати конкретні цифри й розкривати свої доходи. Втім, іноді зірки соцмереж, такі як колишній муж Ані Трінчер Олександр Волошин, скандальна Анна Алхім або ж Міша Лебіга, усе ж діляться інформацією про свої заробітки. А когось "зливають" інсайдери.

Скільки заробляють відомі блогери, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Telegram-каналу "INSTAМАНІЯ".

Скільки заробляє Волошин

Так, Волошин, як стверджують у Telegram-каналі, заробляє понад 70 тисяч доларів на місяць (приблизно 2,7 мільйона гривень). Більшу частину коштів він нібито отримує з продажу власних курсів, а незначну частину йому приносять рекламні інтеграції.

Блогер розповів, що з ним сталося (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Скільки заробляє блогер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Доходи Алхім

Скандальна блогерка нібито отримує понад 50 тисяч євро на місяць (понад 2 мільйони гривень). Її основний дохід - реклама в Instagram. За одну Stories Алхім нібито може отримувати від 1 тисячі євро.

Анна Алхімова втрапила в новий скандал (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)

Скільки заробляє Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)

Скільки блогінг приносить Кенді Суперстар

Зірка соцмереж, як стверджується, заробляє понад 50 тисяч доларів на місяць (майже 2 мільйони гривень). Вона отримує гроші за рекламу, а також за проведення консультацій. Кенді вчить людей заробляти в соцмережах. Блогерка нібито бере 400 тисяч гривень за одну таку консультацію.

Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогериСкільки заробляє блогерка (фото: instagram.com/candy__superstar)

Скільки соцмережі приносять Анастасії Скальницькій

Ця блогерка заробляє стільки ж, скільки і Кенді Суперстар - приблизно 50 тисяч доларів. Вона отримує гроші за рекламу та продаж курсів.

Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери

Доходи Скальницької (скріншот)

Скільки заробляє Таня Пренткович

Доходи блогерки трохи нижче, аніж у вищеперерахованих зірок соцмереж. Пренткович нібито отримує 40 тисяч доларів на місяць (понад 1,5 мільйона гривень).

Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери

Розкрито прибутки Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Скільки заробляє Даша Квіткова

Блогерка, як ствердєуться, заробляє 30-40 тисяч доларів на місяць (до 1,5 мільйонів гривень). Але 15% з цієї суми нібито отримує її менеджер.

Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогериДоходи Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Скільки заробляє Лебіга

Популярний блогер, який часто проводить стріми, нібито отримує 10-12 тисяч доларів на місяць.

Понад 70 тисяч доларів. Скільки заробляють Волошин, Алхім, Лебіга та інші українські блогери

Скільки заробляють блогери (скріншот)

Нагадаємо, нещодавно українська співачка здивувала відвертим зізнанням про крадіжку грошей.

Окрім цього, раніше стало відомо, що Надія Мейхер говорила про РФ до війни.

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