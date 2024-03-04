Кенді Суперстар: Ніхто не хоче дивитися, як блогер переживає і жаліється на життя

Кенді Суперстар (Candy Superstar) народилася 28 липня 1999 року. Сьогодні вона дуже активна і відома блогерка. Особливою популярністю дівчина користується у ТікТок - зараз за нею лише в цій соціальній мережі стежать 5 мільйонів підписників. А ще додайте сюди три мільйони фоловерів у YouTube та майже півтора мільйона в Instagram… Одним із захоплень Кенді є перевтілення в відомих персонажів кіно та мультфільмів. І варто визнати: косплеї - це її тема!

РБК-Україна (проект Styler) поговорило з Candy Superstar про її блог, хейтерів, створення контенту в ТікТок та про все, що залишається за кадром.

- Розкажи, як та коли ти почала вести свій блог?

- Я працювала організатором концертів та різноманітних заходах. Все це дуже класно йшло і розвивалося до того моменту, як почався COVID. Звісно, концертна сфера накрилась і цей мій вид діяльності також. Але ще до цього, до речі, мене запрошували працювати телеведучою і радіоведучою. Я деякий час цим займалась, але це було не дуже цікаво для мене.

В цей час почав розвиватися блогінг. У нашій країні вже були блогери і я вирішила спробувати. Під час карантину, коли всі сиділи вдома та не було чим себе зайняти. З того моменту почались перші спроби вести свій блог.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Що у професії тіктокера найважче та що залишається за кадром?

- На перших порах важко було прийняти себе такою, як ти є. Потрібно не соромитися показати своє реальне життя, навіть банальні побутові речі такими, як вони є. Кожен з нас хоче представити себе в кращому світлі, а це не дуже правильно, бо люди люблять таких людей, як і вони самі. Не потрібно боятися того, що дійсно відбувається в тебе в житті.

Якщо регулярно дивитися мій контент, то можна помітити, що я дійсно не боюсь показати себе смішною, навіть "недолугою" в якихось моментах. Я думаю, що це й чіпляє мого глядача.

Ще важко зберігати позитив зараз в наші часи, тому що я розумію, що люди заходять в соцмережі не за тим, що блогер буде жалітися, як йому погано та як він переживає. Я про події, які зараз відбуваються та про відбитки, які вони залишають на кожній людині… Блогери мають бути прикладом для людей надихати та мотивувати. Важко зберігати постійно позитив, але я з цим справляюсь.



Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Дійсно, коли мені буває погано, я цього не приховую і в блозі. Я можу вийти в сторіз, поділитись своїми переживаннями. Я часто знімаю, як сиджу в бомбосховищі, переживаю, трясусь так само, як і всі українці. Я намагаюсь довго не затримуватись в таких станах та повертаюсь до свого звичного, позитивного стилю життя, щоб підбадьорювати людей.

У блозі стараюся показувати найцікавіші вижимки зі свого життя. Якщо я буду знімати кожен свій крок - це людям буде не цікаво дивитися. Я усе ж шарю трохи в трендах. Тому я таку банальщину не знімаю. У моєму блозі тільки найцікавіші фрагменти мого життя.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Розкажи більше про свій блог. Які основні його теми?

- В першу чергу, мій блог про мене та про моє життя. Я сама по собі цікава особистість і це транслюю в блозі. Всі мої захоплення й хобі я також там передаю, створюючи з них цікавий унікальний контент. В мене немає такого, що моє життя існує окремо від блогу. Така, як я в блозі, така я і в житті.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Основні теми блогу: моя щоденна рутина, гумор, цікаві рубрики. Все, що я люблю, відтворила у своїх рубриках. Ще тревел-тема, бо дуже люблю подорожувати.

В мене захоплення - щось робити руками, тож я знімаю такі відео: як я прикрашаю будинок, як я роблю якісь цікаві штучки.

А ще я роблю косплеї на різних цікавих героїв (перевтілення в різні образи).

В цілому підписники часто називають мене найпозитивнішим блогером, якого вони знають. В принципі, я з цим судженням погоджуюсь. Я стараюся нести в маси позитив, правильне ставлення до життя, цінності, настрої та мислення.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Чи часто наштовхуєшся на хейт та як з ним борешся?

- Чесно, я б назвала себе блогером-унікумом, тому що в мене реально немає хейтерів. Ні, ну бувають якісь там "зальотні". Це можуть бути навіть не мої підписники, а люди, які просто бачать мої відео десь в рекомендаціях, не знаючи хто я і про що. Звичайно, вони хочуть вставити свої п’ять копійок, бо в них "гівенце" ллється з середини. Я на такі коменти не реагую, тому що вважаю це необ'єктивною думкою.

А в цілому таких хейтерів, які мене стабільно за щось ненавидять та не люблять те, що я роблю, немає. Я деколи дивуюся цьому, бо знаю, що зараз існують негативні настрої в суспільстві. Наприклад: через якесь певною мірою "гарне життя", дорогі покупки, відпочинки.

Я, йдучи на відпочинок, або ідучи на шопінг, переживаю, чи не зачепить це якось людей та їхні почуття. Коли показую ті ж дорогі покупки, я дивуюся тому, що люди реально пишуть, що я їх мотивую цим та що приємно дивитися, як я всього досягла сама. Тобто навпаки, я не отримую ніякого негативу через це, а цим більше мотивую людей.



Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Скільки часу присвячуєш створенню контенту і як знаходиш час на відпочинок?

- Наразі я живу цим настільки, що мій блог - це моє життя, а не просто робота. Я весь свій вільний час витрачаю на блог. Тобто це можуть бути не тільки зйомки, а й вигадування якихось ідей, планування контенту, написання планів на майбутнє та цікавих інфоприводів. Я цим постійно живу, я з цим прокидаюсь, я з цим засинаю. Мені іноді навіть кажуть люди, що це перебір й так не можна. Але, якщо ти так не гориш своєю справою, то вона ніколи не дасть таких шалених результатів, які зараз маю я.

А відпочинок - це для мене важка тема. Я не вмію відпочивати. Якщо у мене з'являється вільна хвилинка, то, знову ж таки, я думаю, як її потратити на пошук ідей та на зйомки. Щоб ви знали: відео на 30 секунд іноді знімається 5-6 годин з прийомками і монтажем. Це не так, як здається. Косплеї, перевтілення в аватара, чи перевтілення в монахиню з фільму жахів займають цілісінький день.



Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- З якими перепонами ти зіштовхнулася та що порадила б блогерам-початківцям?

- Перші мої спроби, я вважаю, це було щось взагалі дуже крінжове. Я не знала, як знімати, що знімати та на яку тему. Мені дуже шкода, що на той час не було людини, яка б мені підказала та дала напрямок, куди мені рухатись. Важливо знати, в якому стилі та як це правильно робити.

Якби була така людина, в мене б вийшло набагато швидше освоїти цю діяльність для себе. Тому для інших людей важливіше знайти для себе наставника, ніж самому битися, як риба об лід, як це робила я.

Тому перших два роки ведення блогу в мене нічого не виходило. Я декілька разів опускала руки, тому що мені не подобалося ні те, як я знімаю, ні те, що я знімаю. Особливого розвитку не було, тому що не було якісного контенту. Я понабивала шишки, довго вчилася на своїх помилках, аналізувала, що я роблю не так.

Таким чином випрацювала формулу успішного блогу не тільки в Instagram, але і в TikTok та в YouTube. На даний момент у мене всі три соцмережі дуже активно розвиваються. Актив у них, не побоюсь цього слова, один з найкращих в Україні. Але є ще сухі факти. У мене є рекорд по ТікТоку в Україні по переглядах - це 220 мільйонів переглядів на одному відео, а також рекорд по переглядах у YouTube - це 240 мільйонів переглядів. Цифри говорять самі за себе…

Я просто ще вважаю, що блог - це не фінальна точка мого розвитку, не точка "Б", до якої я вже прийшла. Після блогу піде щось набагато масштабніше. Можливо, я стану співачкою, або акторкою, правда, поки що мене нікуди не запрошують та я і сама по кастингах не ходжу. Можливо, в мене колись дійдуть руки до того, щоб самій зняти фільм. Плани є, думки також, так що все ще попереду.