Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

MUZVAR AWARDS 2025: повний перелік номінантів премії

Імена усіх номінантів премії MUZVAR AWARDS 2025 (фото: instagram.com/muzvar.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Організатори MUZVAR Awards оприлюднили повний список номінантів премії 2025 року. Цьогоріч перелік охоплює як нові імена української сцени, так і помітні музичні події, авторів контенту та проєкти, що сформували культурний порядок денний року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram-акаунт заходу.

Поки команда премії зберігає інтригу щодо формату та деталей церемонії, вже відомо головне - дата події - 26 лютого.

Нижче - повний перелік номінантів MUZVAR AWARDS 2025, відповідно до оголошених категорій.

Номінанти MUZVAR AWARDS-2025

Найкращі нові імена поп-музики

  • Artem Kotenko
  • Drevo
  • Iskra
  • Molodi
  • Temstime

Найкращі нові імена рок-музики

  • Blind8
  • Krovna
  • Sexnesc
  • The Armo
  • Пропаща Сила

Найкращі нові імена альтернативної музики

Найкращі нові імена альтернативної музики

  • Denoma & Fevian
  • Dykyi
  • Kugatessa
  • Shmiska
  • Aziza

Найкращі нові імена естради

  • Dibrova
  • Nikitin
  • Samchuk
  • The Byca
  • Шугар

Найкращий автор

  • Саша Норова, Михайло Клименко / ADAM & Sasha Norova - "Ay Ay"
  • Ірина Вихованець / Fiinka - "Грушка"
  • Яна Шамаєва, Іван Клименко / Jerry Heil - Ribolove
  • Яна Шамаєва, Олександр Ярмак / Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
  • Павло Гоц, Іван Іщенко / Nazva & Brykulets - "Чужію я"

Найкращий саунд

  • Love and Rhythm Production Jerry Heil, Monatik, Evgeny Khmara - "Вимолив"
  • Дмитро Шуров / Pianoboy - "Знеструмене серце"
  • Євген Філатов / The Maneken - "Зупинись"
  • Владислав Курач, Віталій Кандиба / Ziferblat - Bird of Pray
  • Пилип Коляденко / Творча спілка Phil It - "Міцно"

Найкращий автор відеоконтенту

  • Герман Нєнов / Jamala - Arafat Dağından
  • Valeriya Fadyeyeva / Jerry Heil - Love Me Hard
  • Алан Бадоєв / Kadnay - "Запах твого волосся"
  • Sasha Tuz / Maryna Krut feat. Phil It - "Баштани"
  • Алан Бадоєв / Артем Пивоваров x Max Barskih - "Так ніхто не кохав"

Найкраща творча співпраця

Найкраща творча співпраця

  • Dorofeeva & Positiff - "Смак-печаль"
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi - "Шовковиця"
  • Jamala & Monatik - "Кличу"
  • Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
  • Melovin x Iskra - "Обратиму себе"

Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня

  • Вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Radio Playlist
  • Гала-концерт на честь ювілею Юрія Рибчинського
  • Національний відбір на "Євробачення-2025"
  • Перші сольні концерти Klavdia Petrivna в Палаці спорту
  • Шоу-кейс від Monatik "I.V."

Музична журналістика

  • Аліна Доротюк
  • Вадим Переверзєв
  • Марія Бурмака
  • Наталія Тур
  • Юлія Ткачук

Музичний діджитал-спадок

Музичний діджитал-спадок

  • "Фабрична, 12" Ната Жижченко
  • "Яремчук: незрівнянний світ краси" Артем Григорян, Марія Яремчук, Максим Сердюк
  • "Nuam" Олексій Єфименко
  • "Вальс із системою" Суспільне
  • "Чуйно" Megogo

Найкращий переспів

  • OKS - "Роман"
  • TVORCHI - "Мила моя"
  • Віталій Козловський - "Пінаколада"
  • Крихітка feat. Ulia Lord, Qarpa - "Усі ми прагнемо любові"
  • Олена Тополя - "Каштан"

Найактивніший фан-клуб

  • Номінантів обираєш ти

Найкраща нова пісня

  • Номінантів обираєш ти

Вас може зацікавити:

