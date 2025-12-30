ua en ru
Джамала вразила українським кавером на новорічний хіт Вєрки Сердючки (відео)

Вівторок 30 грудня 2025 12:24
Джамала вразила українським кавером на новорічний хіт Вєрки Сердючки (відео) Джамала заспівала хіт Вєрки Сердючки "Новогодняя" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Джамала несподівано виконала українськомовну версію відомого новорічного хіта Вєрки Сердючки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Так, Джамала переклала пісню "Новогодняя". Зробила вона це не дослівно, однак основна ідея та впізнаваний мотив залишилися незмінними.

Як розповіла сама співачка, цей кавер не був запланований.

Вона зізналася, що напередодні 2026 року їй бракує святкового настрою, тож вирішила створити його власноруч разом із близькими.

"Абсолютно незапланований кавер. "Новорічна"! Але в цьому році якось особливо тяжко з новорічним настроєм, тому робимо його собі самі. Дякую моїм друзям за цю спонтанність! З прийдешнім Новим роком!" - зазначила знаменитість.

Реакція фанів

Нове виконання одразу привернуло увагу слухачів і викликало захоплення неочікуваною інтерпретацією знайомого хіта.

  • Неочікуванно, але прикольно
  • Краще, що я могла почути зранку
  • У вашому виконанні ця пісня стала з особливо тепліше, ніж орігінал
  • Яка ви крута та талановита
  • Неочікувано, але як атмосферно та по-своєму. Тепер дуже хочеться почути її на концерті

До слова, сам Андрій Данилко раніше пояснював, чому не перекладає російськомовні пісні Вєрки Сердючки українською.

У репертуарі артистки є чимало хітів різними мовами, однак до адаптації старих композицій шоумен ставиться стримано.

В інтерв’ю він розповідав, що вже пробував перекладати окремі треки, але результат його не задовольнив.

Джамала вразила українським кавером на новорічний хіт Вєрки Сердючки (відео)Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

За словами Данилка, під час створення пісень він свідомо працював із ритмом, унікальними формулюваннями та простотою сприйняття, аби композиції легко запам’ятовувалися.

У процесі перекладу, зазначав співак, ці сенси та музична легкість втрачаються.

