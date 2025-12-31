Потужна версія "Щедрика" від військових: вражає і наповнює світлом душі (відео)

Військовослужбовці "Культурних сил" презентували особливу версію всесвітньо відомого "Щедрика", яка отримала назву "Щедрик за Реквіємом". Проєкт став символом незламності та нагадуванням про те, що голос України не замовкне ніколи, навіть у найскладніші часи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз проєкту "Культурні сили".

Вибір композиції Миколи Леонтовича є глибоко символічним, адже саме цей твір став головним інструментом культурної дипломатії Української Народної Республіки у 1919-1924 роках.

Тоді, під час місії Олександра Кошиця, пісня підкорила десятки країн на кількох континентах.

І навіть у часи окупації України “Щедрик” продовжував транслювати світові прагнення нашого народу до незалежності, доводячи перемогу життя над смертю.

Спеціально до останнього дня 2025 року музиканти переосмислили легендарну мелодію, перетворивши її на маніфест незламної віри в майбутнє.

Кадр з відео "Щедрик за Реквіємом"

Автори проєкту наголошують, що “Щедрик за Реквіємом” присвячений кожному, хто щоденно працює на перемогу, попри втому чи тимчасову зневіру.

Це музичне втілення ідеї про те, що Україна обов'язково буде мирною, адже нами рухає саме життя.

Над створенням нового звучання працювали професійні музиканти, які сьогодні захищають країну в лавах Збройних Сил України.

Партію бандури виконав головний сержант та ветеран російсько-української війни Іван Ткаленко.

Разом із ним над композицією працював солдат, саксофоніст і композитор Андрій Мартиненко, відомий під псевдонімом Andrii Barmalii.

Ця версія "Щедрика" вже стала головним культурним підсумком року, що минає.

Вона нагадує світу, що українське мистецтво залишається живою і потужною зброєю, здатною долати будь-яку темряву.

Виконавці переконані, що саме спільна щоденна праця та віра в майбутнє є тим фундаментом, завдяки якому в нас обов'язково все вийде.