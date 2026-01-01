RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

MUZVAR AWARDS 2025: полный перечень номинантов премии

Имена всех номинантов премии MUZVAR AWARDS 2025
Автор: Иванна Пашкевич

Организаторы MUZVAR Awards обнародовали полный список номинантов премии 2025 года. В этом году перечень охватывает как новые имена украинской сцены, так и заметные музыкальные события, авторов контента и проекты, сформировавшие культурную повестку дня года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт мероприятия.

Пока команда премии сохраняет интригу относительно формата и деталей церемонии, уже известно главное - дата события - 26 февраля.

Ниже - полный перечень номинантов MUZVAR AWARDS 2025, в соответствии с объявленными категориями.

Номинанты MUZVAR AWARDS-2025

Лучшие новые имена поп-музыки

  • Artem Kotenko
  • Drevo
  • Iskra
  • Molodi
  • Temstime

Лучшие новые имена рок-музыки

  • Blind8
  • Krovna
  • Sexnesc
  • The Armo
  • Пропаща Сила

Имена всех номинантов премии MUZVAR AWARDS 2025

Лучшие новые имена альтернативной музыки

  • Denoma & Fevian
  • Dykyi
  • Kugatessa
  • Shmiska
  • Aziza

Самые лучшие новые имена эстрады

  • Диброва
  • Никитин
  • Самчук
  • The Byca
  • Шугар

Лучший автор

  • Саша Норова, Михаил Клименко / ADAM & Sasha Norova - "Ay Ay"
  • Ирина Вихованец / Fiinka - "Грушка"
  • Яна Шамаева, Иван Клименко / Jerry Heil - Ribolove
  • Яна Шамаева, Александр Ярмак / Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
  • Павел Гоц, Иван Ищенко / Nazva & Brykulets - "Чужію я"

Лучший саунд

  • Love and Rhythm Production Jerry Heil, Monatik, Evgeny Khmara - "Вимолив"
  • Дмитрий Шуров / Pianoboy - "Знеструмное сердце"
  • Евгений Филатов / The Maneken - "Зупинись"
  • Владислав Курач, Виталий Кандыба / Ziferblat - Bird of Pray
  • Филипп Коляденко / Творческий союз Phil It - "Міцно"

Лучший автор видеоконтента

  • Герман Ненов / Jamala - Arafat Dağından
  • Валерия Фадиева / Jerry Heil - Love Me Hard
  • Алан Бадоев / Kadnay - "Запах твого волосся"
  • Sasha Tuz / Maryna Krut feat. Phil It - "Баштани"
  • Алан Бадоев / Артем Пивоваров x Max Barskih - "Так ніхто не кохав"

Имена всех номинантов премии MUZVAR AWARDS 2025

Лучшее творческое сотрудничество

  • Dorofeeva & Positiff - "Смак-печаль"
  • Ivan Liulenov & Damnitskyi - "Шовковиця"
  • Jamala & Monatik - "Кличу"
  • Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
  • Melovin x Iskra - "Обиратиму себе"

Самые резонансные события общенационального уровня

  • Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Radio Playlist
  • Гала-концерт в честь юбилея Юрия Рыбчинского
  • Национальный отбор на "Евровидение-2025"
  • Первые сольные концерты Klavdia Petrivna во Дворце спорта
  • Шоу-кейс от Monatik "I.V."

Музыкальная журналистика

  • Алина Доротюк
  • Вадим Переверзев
  • Мария Бурмака
  • Наталья Тур
  • Юлия Ткачук

Имена всех номинантов премии MUZVAR AWARDS 2025

Музыкальное диджитал-наследие

  • "Фабричная, 12" Ната Жижченко
  • "Яремчук: несравненный мир красоты" Артем Григорян, Мария Яремчук, Максим Сердюк
  • "Nuam" Алексей Ефименко
  • "Вальс с системой" Общественное
  • "Чувствительно" Megogo

Лучший перепев

  • OKS - "Роман"
  • TVORCHI - "Мила моя"
  • Виталий Козловский - "Пінаколада"
  • Крихітка feat. Ulia Lord, Qarpa - "Усі ми прагнемо любові"
  • Елена Тополя - "Каштан"

Самый активный фан-клуб

  • Номинантов выбираешь ты

Лучшая новая песня

  • Номинантов выбираешь ты

Имена всех номинантов премии MUZVAR AWARDS 2025

