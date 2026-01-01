MUZVAR AWARDS 2025: полный перечень номинантов премии

Пока команда премии сохраняет интригу относительно формата и деталей церемонии, уже известно главное - дата события - 26 февраля.
Ниже - полный перечень номинантов MUZVAR AWARDS 2025, в соответствии с объявленными категориями.
Номинанты MUZVAR AWARDS-2025
Лучшие новые имена поп-музыки
- Artem Kotenko
- Drevo
- Iskra
- Molodi
- Temstime
Лучшие новые имена рок-музыки
- Blind8
- Krovna
- Sexnesc
- The Armo
- Пропаща Сила
Имена всех номинантов премии MUZVAR AWARDS 2025 (фото: instagram.com/muzvar.ua)
Лучшие новые имена альтернативной музыки
- Denoma & Fevian
- Dykyi
- Kugatessa
- Shmiska
- Aziza
Самые лучшие новые имена эстрады
- Диброва
- Никитин
- Самчук
- The Byca
- Шугар
Лучший автор
- Саша Норова, Михаил Клименко / ADAM & Sasha Norova - "Ay Ay"
- Ирина Вихованец / Fiinka - "Грушка"
- Яна Шамаева, Иван Клименко / Jerry Heil - Ribolove
- Яна Шамаева, Александр Ярмак / Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
- Павел Гоц, Иван Ищенко / Nazva & Brykulets - "Чужію я"
Лучший саунд
- Love and Rhythm Production Jerry Heil, Monatik, Evgeny Khmara - "Вимолив"
- Дмитрий Шуров / Pianoboy - "Знеструмное сердце"
- Евгений Филатов / The Maneken - "Зупинись"
- Владислав Курач, Виталий Кандыба / Ziferblat - Bird of Pray
- Филипп Коляденко / Творческий союз Phil It - "Міцно"
Лучший автор видеоконтента
- Герман Ненов / Jamala - Arafat Dağından
- Валерия Фадиева / Jerry Heil - Love Me Hard
- Алан Бадоев / Kadnay - "Запах твого волосся"
- Sasha Tuz / Maryna Krut feat. Phil It - "Баштани"
- Алан Бадоев / Артем Пивоваров x Max Barskih - "Так ніхто не кохав"
Лучшее творческое сотрудничество
- Dorofeeva & Positiff - "Смак-печаль"
- Ivan Liulenov & Damnitskyi - "Шовковиця"
- Jamala & Monatik - "Кличу"
- Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
- Melovin x Iskra - "Обиратиму себе"
Самые резонансные события общенационального уровня
- Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Radio Playlist
- Гала-концерт в честь юбилея Юрия Рыбчинского
- Национальный отбор на "Евровидение-2025"
- Первые сольные концерты Klavdia Petrivna во Дворце спорта
- Шоу-кейс от Monatik "I.V."
Музыкальная журналистика
- Алина Доротюк
- Вадим Переверзев
- Мария Бурмака
- Наталья Тур
- Юлия Ткачук
Музыкальное диджитал-наследие
- "Фабричная, 12" Ната Жижченко
- "Яремчук: несравненный мир красоты" Артем Григорян, Мария Яремчук, Максим Сердюк
- "Nuam" Алексей Ефименко
- "Вальс с системой" Общественное
- "Чувствительно" Megogo
Лучший перепев
- OKS - "Роман"
- TVORCHI - "Мила моя"
- Виталий Козловский - "Пінаколада"
- Крихітка feat. Ulia Lord, Qarpa - "Усі ми прагнемо любові"
- Елена Тополя - "Каштан"
Самый активный фан-клуб
Лучшая новая песня
