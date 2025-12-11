ua en ru
Оголошено переможців MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

Четвер 11 грудня 2025 22:46
Переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У четвер, 11 грудня, відбулася музична премія MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В межах церемонії методом голосування були визнані найкращі артисти, гурти та їхні роботи.

РБК-Україна розповідає, які артисти стали тріумфаторами музичної премії.

Переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

  • Нова хвиля попмузики - АЗІЗА
  • Поп-артист - BRYKULETS
  • Кліп року - DakhaBrakha на пісню "9 nedilechok", режисерка - Даша Ши
  • Інді-гурт - Ziferblat
  • Мініальбом року - Саша Чемеров з EP Dymna Sumish
  • Інді-артист - Phil It
  • Альбом року - Паліндром та його "Машина для трансляції снів"
  • Повернення року - Віталій Козловський
  • Прорив року - Шугар
  • Хіп-хоп альбом року - Рома Майк та його "Таврія демо"
  • Музика вільної країни - Alice Change з піснею "Бабл-ті"
  • Колаба року - Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"
  • Колаба року - KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"
  • Нова хвиля: інді-гурт - "світанок блакитний"
  • Нова хвиля: інді-артистка - SESTRO
  • Нова хвиля: інді-артистка - Anna Petrash
  • Музика, що закохує - Уляна Шуба
  • Шоукейс року - MONATIK
  • Музика, конвертована в допомогу - temstime
  • Наймасштабніше шоу - Артем Пивоваров

Як проходило голосування за переможців

Переможців визначали за комбінованою системою, до якої входили оцінка журі та громадська підтримка. 50% балів присуджувало журі, 25% - голосування на сайті премії, а ще 25% - це внески глядачів у формі донатів, де найбільші пожертви додавали номінантам максимальний бал.

Церемонія нагородження проходила 11 грудня в Києві. Ведучим події був Альберт Цукренко.

