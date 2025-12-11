Оголошено переможців MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

У четвер, 11 грудня, відбулася музична премія MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В межах церемонії методом голосування були визнані найкращі артисти, гурти та їхні роботи.

Переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

Нова хвиля попмузики - АЗІЗА

Поп-артист - BRYKULETS

Кліп року - DakhaBrakha на пісню "9 nedilechok", режисерка - Даша Ши

Інді-гурт - Ziferblat

Мініальбом року - Саша Чемеров з EP Dymna Sumish

Інді-артист - Phil It

Альбом року - Паліндром та його "Машина для трансляції снів"

Повернення року - Віталій Козловський

Прорив року - Шугар

Хіп-хоп альбом року - Рома Майк та його "Таврія демо"

Музика вільної країни - Alice Change з піснею "Бабл-ті"

Колаба року - Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"

Колаба року - KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"

Нова хвиля: інді-гурт - "світанок блакитний"

Нова хвиля: інді-артистка - SESTRO

Нова хвиля: інді-артистка - Anna Petrash

Музика, що закохує - Уляна Шуба

Шоукейс року - MONATIK

Музика, конвертована в допомогу - temstime

Наймасштабніше шоу - Артем Пивоваров

Як проходило голосування за переможців

Переможців визначали за комбінованою системою, до якої входили оцінка журі та громадська підтримка. 50% балів присуджувало журі, 25% - голосування на сайті премії, а ще 25% - це внески глядачів у формі донатів, де найбільші пожертви додавали номінантам максимальний бал.

Церемонія нагородження проходила 11 грудня в Києві. Ведучим події був Альберт Цукренко.