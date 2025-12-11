Оголошено переможців MEGOGO MUSIC AWARDS 2025
Переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 (колаж: РБК-Україна)
У четвер, 11 грудня, відбулася музична премія MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В межах церемонії методом голосування були визнані найкращі артисти, гурти та їхні роботи.
РБК-Україна розповідає, які артисти стали тріумфаторами музичної премії.
Переможці MEGOGO MUSIC AWARDS 2025
- Нова хвиля попмузики - АЗІЗА
- Поп-артист - BRYKULETS
- Кліп року - DakhaBrakha на пісню "9 nedilechok", режисерка - Даша Ши
- Інді-гурт - Ziferblat
- Мініальбом року - Саша Чемеров з EP Dymna Sumish
- Інді-артист - Phil It
- Альбом року - Паліндром та його "Машина для трансляції снів"
- Повернення року - Віталій Козловський
- Прорив року - Шугар
- Хіп-хоп альбом року - Рома Майк та його "Таврія демо"
- Музика вільної країни - Alice Change з піснею "Бабл-ті"
- Колаба року - Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"
- Колаба року - KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"
- Нова хвиля: інді-гурт - "світанок блакитний"
- Нова хвиля: інді-артистка - SESTRO
- Нова хвиля: інді-артистка - Anna Petrash
- Музика, що закохує - Уляна Шуба
- Шоукейс року - MONATIK
- Музика, конвертована в допомогу - temstime
- Наймасштабніше шоу - Артем Пивоваров
Як проходило голосування за переможців
Переможців визначали за комбінованою системою, до якої входили оцінка журі та громадська підтримка. 50% балів присуджувало журі, 25% - голосування на сайті премії, а ще 25% - це внески глядачів у формі донатів, де найбільші пожертви додавали номінантам максимальний бал.
Церемонія нагородження проходила 11 грудня в Києві. Ведучим події був Альберт Цукренко.
