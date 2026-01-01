MUZVAR AWARDS 2025: повний перелік номінантів премії
Організатори MUZVAR Awards оприлюднили повний список номінантів премії 2025 року. Цьогоріч перелік охоплює як нові імена української сцени, так і помітні музичні події, авторів контенту та проєкти, що сформували культурний порядок денний року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram-акаунт заходу.
Поки команда премії зберігає інтригу щодо формату та деталей церемонії, вже відомо головне - дата події - 26 лютого.
Нижче - повний перелік номінантів MUZVAR AWARDS 2025, відповідно до оголошених категорій.
Номінанти MUZVAR AWARDS-2025
Найкращі нові імена поп-музики
- Artem Kotenko
- Drevo
- Iskra
- Molodi
- Temstime
Найкращі нові імена рок-музики
- Blind8
- Krovna
- Sexnesc
- The Armo
- Пропаща Сила
Імена усіх номінантів премії MUZVAR AWARDS 2025 (фото: instagram.com/muzvar.ua)
Найкращі нові імена альтернативної музики
- Denoma & Fevian
- Dykyi
- Kugatessa
- Shmiska
- Aziza
Найкращі нові імена естради
- Dibrova
- Nikitin
- Samchuk
- The Byca
- Шугар
Найкращий автор
- Саша Норова, Михайло Клименко / ADAM & Sasha Norova - "Ay Ay"
- Ірина Вихованець / Fiinka - "Грушка"
- Яна Шамаєва, Іван Клименко / Jerry Heil - Ribolove
- Яна Шамаєва, Олександр Ярмак / Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
- Павло Гоц, Іван Іщенко / Nazva & Brykulets - "Чужію я"
Найкращий саунд
- Love and Rhythm Production Jerry Heil, Monatik, Evgeny Khmara - "Вимолив"
- Дмитро Шуров / Pianoboy - "Знеструмене серце"
- Євген Філатов / The Maneken - "Зупинись"
- Владислав Курач, Віталій Кандиба / Ziferblat - Bird of Pray
- Пилип Коляденко / Творча спілка Phil It - "Міцно"
Найкращий автор відеоконтенту
- Герман Нєнов / Jamala - Arafat Dağından
- Valeriya Fadyeyeva / Jerry Heil - Love Me Hard
- Алан Бадоєв / Kadnay - "Запах твого волосся"
- Sasha Tuz / Maryna Krut feat. Phil It - "Баштани"
- Алан Бадоєв / Артем Пивоваров x Max Barskih - "Так ніхто не кохав"
Найкраща творча співпраця
- Dorofeeva & Positiff - "Смак-печаль"
- Ivan Liulenov & Damnitskyi - "Шовковиця"
- Jamala & Monatik - "Кличу"
- Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"
- Melovin x Iskra - "Обратиму себе"
Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня
- Вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Radio Playlist
- Гала-концерт на честь ювілею Юрія Рибчинського
- Національний відбір на "Євробачення-2025"
- Перші сольні концерти Klavdia Petrivna в Палаці спорту
- Шоу-кейс від Monatik "I.V."
Музична журналістика
- Аліна Доротюк
- Вадим Переверзєв
- Марія Бурмака
- Наталія Тур
- Юлія Ткачук
Музичний діджитал-спадок
- "Фабрична, 12" Ната Жижченко
- "Яремчук: незрівнянний світ краси" Артем Григорян, Марія Яремчук, Максим Сердюк
- "Nuam" Олексій Єфименко
- "Вальс із системою" Суспільне
- "Чуйно" Megogo
Найкращий переспів
- OKS - "Роман"
- TVORCHI - "Мила моя"
- Віталій Козловський - "Пінаколада"
- Крихітка feat. Ulia Lord, Qarpa - "Усі ми прагнемо любові"
- Олена Тополя - "Каштан"
Найактивніший фан-клуб
- Номінантів обираєш ти
Найкраща нова пісня
- Номінантів обираєш ти
