MUZVAR AWARDS 2025: полный перечень номинантов премии

Организаторы MUZVAR Awards обнародовали полный список номинантов премии 2025 года. В этом году перечень охватывает как новые имена украинской сцены, так и заметные музыкальные события, авторов контента и проекты, сформировавшие культурную повестку дня года.

Пока команда премии сохраняет интригу относительно формата и деталей церемонии, уже известно главное - дата события - 26 февраля. Ниже - полный перечень номинантов MUZVAR AWARDS 2025, в соответствии с объявленными категориями. Номинанты MUZVAR AWARDS-2025 Лучшие новые имена поп-музыки Artem Kotenko

Drevo

Iskra

Molodi

Temstime Лучшие новые имена рок-музыки Blind8

Krovna

Sexnesc

The Armo

Пропаща Сила

Лучшие новые имена альтернативной музыки

Dykyi

Kugatessa

Shmiska

Aziza Самые лучшие новые имена эстрады Диброва

Никитин

Самчук

The Byca

Шугар Лучший автор Саша Норова, Михаил Клименко / ADAM & Sasha Norova - "Ay Ay"

Ирина Вихованец / Fiinka - "Грушка"

Яна Шамаева, Иван Клименко / Jerry Heil - Ribolove

Яна Шамаева, Александр Ярмак / Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"

Павел Гоц, Иван Ищенко / Nazva & Brykulets - "Чужію я" Лучший саунд Love and Rhythm Production Jerry Heil, Monatik, Evgeny Khmara - "Вимолив"

Дмитрий Шуров / Pianoboy - "Знеструмное сердце"

Евгений Филатов / The Maneken - "Зупинись"

Владислав Курач, Виталий Кандыба / Ziferblat - Bird of Pray

Филипп Коляденко / Творческий союз Phil It - "Міцно" Лучший автор видеоконтента Герман Ненов / Jamala - Arafat Dağından

Валерия Фадиева / Jerry Heil - Love Me Hard

Алан Бадоев / Kadnay - "Запах твого волосся"

Sasha Tuz / Maryna Krut feat. Phil It - "Баштани"

Алан Бадоев / Артем Пивоваров x Max Barskih - "Так ніхто не кохав"

Лучшее творческое сотрудничество

Ivan Liulenov & Damnitskyi - "Шовковиця"

Jamala & Monatik - "Кличу"

Jerry Heil, Yarmak - "З якого ти поверху неба?"

Melovin x Iskra - "Обиратиму себе" Самые резонансные события общенационального уровня Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Radio Playlist

Гала-концерт в честь юбилея Юрия Рыбчинского

Национальный отбор на "Евровидение-2025"

Первые сольные концерты Klavdia Petrivna во Дворце спорта

Шоу-кейс от Monatik "I.V." Музыкальная журналистика Алина Доротюк

Вадим Переверзев

Мария Бурмака

Наталья Тур

Юлия Ткачук

Музыкальное диджитал-наследие

"Яремчук: несравненный мир красоты" Артем Григорян, Мария Яремчук, Максим Сердюк

"Nuam" Алексей Ефименко

"Вальс с системой" Общественное

"Чувствительно" Megogo Лучший перепев OKS - "Роман"

TVORCHI - "Мила моя"

Виталий Козловский - "Пінаколада"

Крихітка feat. Ulia Lord, Qarpa - "Усі ми прагнемо любові"

Елена Тополя - "Каштан"

Самый активный фан-клуб

Номинантов выбираешь ты

Лучшая новая песня

Номинантов выбираешь ты