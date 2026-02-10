UA

Музична премія YUNA 2026 оголосила номінантів: хто б'є рекорди

Номінанти YUNA 2026 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стали відомі імена номінантів п'ятнадцятої Національної музичної премії YUNA. Одразу в кількох категоріях лідирує одна співачка.

Які артисти претендують на премію YUNA, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Більше цікавого: повний список номінантів премії "Оскар-2026"

Список номінантів YUNA 2026

Яскравим тріумфатором за кількістю номінацій стала Jerry Heil, яка опинилася у семи категоріях. Далі йдуть Alena Omargalieva та DOROFEEVA, які отримали по 5 номінацій відповідно.

Найкраща пісня

  • Alena Omargalieva - "Мужчина"
  • Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не п’яна - Закохана"
  • Drevo - "Смарагдове небо"
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"
  • Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"


Найкращий хіп-хоп хіт

  • Jerry Heil - "НА КИЛИМІ"
  • OTOY - "Пасма"
  • SKOFKA - "Стаємо сильнішими"
  • YARMAK - "ЗАПОВІТ"
  • Кажанна - "boy"

Найкращий виконавець

  • CHEEV
  • Drevo
  • Max Barskih
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров

Найкращий поп-гурт

  • 100лиця
  • Chico & Qatoshi
  • KAZKA
  • MOLODI
  • The Byca

Найкраща виконавиця

  • Alena Omargalieva
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • KOLA
  • MamaRika
  • Анна Трінчер

Найкращий дует/колаборація

  • ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay
  • Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"
  • DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак- печаль"
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"
  • Jerry Heil & YARMAK - "З якого ти поверху неба?"


Найкращий рок-гурт

  • O. Torvald 
  • РІАNОБОЙ
  • Ziferblat
  • СКАЙ
  • хейтспіч

Найкращий відеокліп

  • Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"
  • DOROFEEVA - "Японія"
  • DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак-печаль"
  • Jamala - "Ми ховаємся"
  • Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"


Найкраща пісня до фільму

  • alyona alyona - "А хто хейтить" ("10 Блогерят")
  • DOROFEEVA - "Муракамі" ("Песики")
  • Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
  • SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
  • Жадан/Турчинов – "Мишоловка" ("Мишоловка")
  • КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")
  • Михайло Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")
  • Тіна Кароль - "Вогники" ("Вартові Різдва")


Відкриття року

  • DAMNITSKYI
  • SASHA NOROVA
  • The Byca
  • Zwyntar
  • Кажанна

Найкраща нова версія

  • Domiy & Бумбокс - "Дитина" (Бумбокс cover)
  • OKS - "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
  • TVORCHI - "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)
  • Volodymyr Dantes - "Одинокая" (Ірина Білик cover)
  • Наталія Могилевська & Lely45 - "Відправила Message" (Наталія Могилевська cover)
  • Христина Соловій & Ірина Білик - "Франсуа" (Ірина Білик cover)


Найкращий альбом

  • Dakh Daughters - "Pandora's Box"
  • DakhaBrakha - "Ptakh"
  • Jerry Heil - "АРХЕТИПИ"
  • The Maneken - "Nova Era"
  • Курган & Agregat - "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"
  • МУР - "РЕБЕЛІЯ [1991]"
  • паліндром - "Машина для трансляції снів"

Найкраща концертна подія

  • MAX BARSKIH - Шоу у Палаці спорту
  • MONATIK - Серія концертів "I.V."
  • Артем Пивоваров - 7 шоу в Палаці спорту
  • Наталія Могилевська - Ювілейне шоу
  • Шугар - Шоу у Палаці спорту

Коли оголосять імена переможців YUNA 2026

Список тріумфаторів музичної премії стане відомий вже на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 квітня 2026 року у Палаці "Україна".

Як відомо, це вперше за останні п’ять років премія проходитиме саме в цьому залі. До речі, це ювілейна церемонія нагородження. 

