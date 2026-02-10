Музична премія YUNA 2026 оголосила номінантів: хто б'є рекорди

Список номінантів YUNA 2026

Яскравим тріумфатором за кількістю номінацій стала Jerry Heil, яка опинилася у семи категоріях. Далі йдуть Alena Omargalieva та DOROFEEVA, які отримали по 5 номінацій відповідно.

Найкраща пісня

Alena Omargalieva - "Мужчина"

Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не п’яна - Закохана"

Drevo - "Смарагдове небо"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"



Найкращий хіп-хоп хіт

Jerry Heil - "НА КИЛИМІ"

OTOY - "Пасма"

SKOFKA - "Стаємо сильнішими"

YARMAK - "ЗАПОВІТ"

Кажанна - "boy"

Найкращий виконавець

CHEEV

Drevo

Max Barskih

MONATIK

Артем Пивоваров

Найкращий поп-гурт

100лиця

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

Найкраща виконавиця

Alena Omargalieva

DOROFEEVA

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Трінчер

Найкращий дует/колаборація

ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay

Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"

DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак- печаль"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil & YARMAK - "З якого ти поверху неба?"



Найкращий рок-гурт

O. Torvald

РІАNОБОЙ

Ziferblat

СКАЙ

хейтспіч

Найкращий відеокліп

Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"

DOROFEEVA - "Японія"

DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак-печаль"

Jamala - "Ми ховаємся"

Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"



Найкраща пісня до фільму

alyona alyona - "А хто хейтить" ("10 Блогерят")

DOROFEEVA - "Муракамі" ("Песики")

Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")

Жадан/Турчинов – "Мишоловка" ("Мишоловка")

КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")

Михайло Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")

Тіна Кароль - "Вогники" ("Вартові Різдва")



Відкриття року

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Найкраща нова версія

Domiy & Бумбокс - "Дитина" (Бумбокс cover)

OKS - "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)

TVORCHI - "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)

Volodymyr Dantes - "Одинокая" (Ірина Білик cover)

Наталія Могилевська & Lely45 - "Відправила Message" (Наталія Могилевська cover)

Христина Соловій & Ірина Білик - "Франсуа" (Ірина Білик cover)



Найкращий альбом

Dakh Daughters - "Pandora's Box"

DakhaBrakha - "Ptakh"

Jerry Heil - "АРХЕТИПИ"

The Maneken - "Nova Era"

Курган & Agregat - "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"

МУР - "РЕБЕЛІЯ [1991]"

паліндром - "Машина для трансляції снів"

Найкраща концертна подія

MAX BARSKIH - Шоу у Палаці спорту

MONATIK - Серія концертів "I.V."

Артем Пивоваров - 7 шоу в Палаці спорту

Наталія Могилевська - Ювілейне шоу

Шугар - Шоу у Палаці спорту

Коли оголосять імена переможців YUNA 2026

Список тріумфаторів музичної премії стане відомий вже на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 квітня 2026 року у Палаці "Україна".

Як відомо, це вперше за останні п’ять років премія проходитиме саме в цьому залі. До речі, це ювілейна церемонія нагородження.