Музична премія YUNA 2026 оголосила номінантів: хто б'є рекорди

Стали відомі імена номінантів п'ятнадцятої Національної музичної премії YUNA. Одразу в кількох категоріях лідирує одна співачка.
Яскравим тріумфатором за кількістю номінацій стала Jerry Heil, яка опинилася у семи категоріях. Далі йдуть Alena Omargalieva та DOROFEEVA, які отримали по 5 номінацій відповідно.
Найкраща пісня
Найкращий хіп-хоп хіт
Найкращий виконавець
Найкращий поп-гурт
Найкраща виконавиця
Найкращий дует/колаборація
Найкращий рок-гурт
Найкращий відеокліп
Найкраща пісня до фільму
Відкриття року
Найкраща нова версія
Найкращий альбом
Найкраща концертна подія
Список тріумфаторів музичної премії стане відомий вже на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 квітня 2026 року у Палаці "Україна".
Як відомо, це вперше за останні п’ять років премія проходитиме саме в цьому залі. До речі, це ювілейна церемонія нагородження.
