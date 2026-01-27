Український фільм про війну претендує на "британський Оскар": всі номінанти BAFTA-2026
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила номінантів на премію BAFTA-2026, серед яких - український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова. Стрічка змагатиметься за нагороду в документальній категорії.
Імена претендентів у 25 номінаціях оголосили актори Еймі Лу Вуд і Девід Джонссон під час прямої трансляції.
Окремо ще 14 січня назвали кандидатів на нагороду "Висхідна зірка". До цього списку увійшли Арчі Мадекве, Чейз Інфініті, Майлз Кейтон, Позі Стерлінг і Роберт Арамайо. Ця відзнака єдина, за яку голосує британська аудиторія, і її традиційно вручають молодому актору або акторці за яскравий старт у професії.
Урочиста церемонія вручення премії відбудеться 22 лютого в Royal Festival Hall у Лондоні.
Подію транслюватимуть наживо на BBC One та iPlayer, а ведучим вечора стане актор, письменник і продюсер Алан Каммінг.
Список основних номінантів на премію BAFTA-2026
Найкращий фільм
- "Гамнет"
- "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- "Одна битва за іншою"
- "Сентиментальна цінність"
- "Грішники"
Найкращий британський фільм
- "28 років потому"
- "Балада про острів Волліс"
- "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"
- "Здохни, коханий"
- "Яструб" (H Is for Hawk)
- "Гамнет"
- "Я клянуся" (I Swear)
- "Містер Бертон"
- "Пілліон"
- "Стів"
Фільм іноземною мовою
- "Це був просто нещасний випадок"
- "Секретний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Сірат"
- "Голос Хінд Раджаб"
Документальне кіно
- "2000 метрів до Андріївки", Мстислав Чернов
- Apocalypse In The Tropics ("Апокаліпсиси у тропіках"), Петра Коста
- Cover-Up ("Приховування"), Лора Пойтрас та Марк Обенгаус
- Mr Nobody Against Putin ("Містер Ніхто проти Путіна"), Павло Таланкін і Девід Боренштейн
- The Perfect Neighbour ("Ідеальна сусідка"), Гіта Гандбгір
Анімаційний фільм
- "Еніо"
- "Маленька Амелі"
- "Зоотрополіс 2"
Найкращий режисер або режисерка
- Йоргос Лантімос, "Буґонія"
- Хлоя Чжао, "Гамнет"
- Джош Сафді, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"
- Йоакім Трієр, "Сентиментальна цінність"
- Раян Куглет, "Грішники"
Найкращий оригінальний сценарій
- "Я клянуся"
- "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- "Секретний агент"
- "Сентиментальна цінність"
- "Грішники"
Найкращий адаптований сценарій
- "Балада про острів Волліс"
- "Буґонія"
- "Гамнет"
- "Одна битва за іншою"
- "Пілліон"
Найкраща жіноча роль
- Джессі Баклі, "Гамнет"
- Роуз Бірн, "Я не залізна"
- Кейт Гадсон, "Пісня любові"
- Чейз Інфініті, "Одна битва за іншою"
- Ренате Реінсве, "Сентиментальна цінність"
- Емма Стоун, "Буґонія"
Найкраща чоловіча роль
- Роберт Арамайо, "Я клянуся"
- Тімоті Шаламе, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- Леонардо Ді Капріо, "Одна битва за іншою"
- Ітан Гоук, "Блакитний місяць"
- Майкл Джордан, "Грішники"
- Джессі Племонс, "Буґонія"
Найкраща акторка другого плану
- Одесса Езайон, "Марті Супрім. Геній комбінацій"
- Інга Ібсдоттер Ліллеаас, "Сентиментальна цінність"
- Вунмі Мосаку, "Грішники"
- Кері Малліган, "Балада про острів Волліс"
- Теяна Тейлор, "Одна битва за іншою"
- Емілі Ватсон, "Гамнет"
Найкращий актор другого плану
- Бенісіо дель Торо, "Одна битва за іншою"
- Джейкоб Елорді, "Франкенштейн"
- Пол Мескаль, "Гамнет"
- Пітер Маллан, "Я клянуся"
- Шон Пенн, "Одна битва за іншою"
- Стеллан Скашгорд, "Сентиментальна цінність"
