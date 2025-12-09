"Грішники", "Юнацтво", "Розрив": всі номінанти на "Золотий глобус 2026"
Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила претендентів на отримання премії "Золотий глобус-2026". Урочиста церемонія нагородження запланована на 11 січня та відбудеться в Лос-Анджелесі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт заходу.
Так, абсолютним лідером за кількістю номінацій стала стрічка "Одна битва за іншою" - фільм відзначили одразу у дев’яти категоріях.
Серед них - нагороди за режисерську роботу Пола Томаса Андерсона, акторську гру Леонардо Ді Капріо та Чейза Інфініті, а також три окремі номінації у категорії "актор другого плану".
Високі результати також показав фільм "Сентиментальна цінність", який потрапив до восьми номінацій, а картина "Грішники" заявлена у семи категоріях.
Серед серіалів найбільше відзнак цього року отримав "Білий Лотос" - проєкт претендує на шість нагород, включно з номінацією за найкращий драматичний серіал та акторські роботи.
"Юнацтво" має п’ять шансів на перемогу, а "Вбивства в одній будівлі" та "Розрив" - по чотири номінації кожен.
Усі номінанти "Золотого глобуса-2026"
Найкращий фільм - драма
-
"Франкенштейн"
-
"Гамнет"
-
"Це був лише нещасний випадок"
-
"Таємний агент"
-
"Сентиментальна цінність"
-
"Грішники"
Найкраща комедія або мюзикл
-
"Блакитний місяць"
-
"Буґонія"
-
"Одна битва за іншою"
-
"Марті Супрім. Геній комбінацій"
-
"Жодного вибору"
-
"Нова хвиля"
Найкращий анімаційний фільм
-
"Арко"
-
"Вбивця демонів: Замок Нескінченності"
Найкращий фільм іноземною мовою
-
"Це був лише нещасний випадок" - Франція
-
"Жодного вибору" - Південна Корея
-
"Таємний агент" - Бразилія
-
"Сентиментальна цінність" - Норвегія
-
"Сират" - Іспанія
-
"Голос Гінд Раджаб" - Туніс
Найкраща акторка - драма
-
Джессі Баклі ("Гамнет")
-
Дженніфер Лоуренс ("Померти від кохання")
-
Джулія Робертс ("Після полювання")
-
Ренате Рейнсве ("Сентиментальна цінність")
-
Тесса Томпсон ("Гедда")
-
Єва Віктор ("Вибач, крихітко")
Найкращий актор - драма
-
Джоел Едґертон ("Потяг у снах")
-
Двейн Джонсон ("Незламний")
-
Майкл Б. Джордан ("Грішники")
-
Оскар Айзек ("Франкенштейн")
-
Вагнер Моура ("Таємний агент")
-
Джеремі Аллен Вайт ("Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого")
Найкраща акторка - комедія/мюзикл
-
Роуз Бірн ("Я не залізна")
-
Сінтія Еріво ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
-
Кейт Гадсон ("Пісня любові")
-
Емма Стоун ("Буґонія")
-
Чейз Інфініті ("Одна битва за іншою")
-
Аманда Сейфрід ("Заповіт Енн Лі")
Найкращий актор - комедія/мюзикл
-
Тімоте Шаламе ("Марті Супрім")
-
Джордж Клуні ("Джей Келлі")
-
Леонардо Ді Капріо ("Одна битва за іншою")
-
Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
-
Лі Бьон-хон ("Жодного вибору")
-
Джессі Племонс ("Буґонія")
Найкраща акторка другого плану
-
Емілі Блант ("Незламний")
-
Ель Феннінґ ("Сентиментальна цінність")
-
Аріана Ґранде ("Wicked: Чародійка. Частина 2")
-
Інґа Ібсдоттер Ліллеаас ("Сентиментальна цінність")
-
Емі Медіґан ("Зброя")
-
Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")
Найкращий актор другого плану
-
Бенісіо дель Торо ("Одна битва за іншою")
-
Джейкоб Елорді ("Франкенштейн")
-
Пол Мескал ("Гамнет")
-
Шон Пенн ("Одна битва за іншою")
-
Адам Сендлер ("Джей Келлі")
-
Стеллан Скарсґорд ("Сентиментальна цінність")
Найкращий режисер
-
Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
-
Раян Куґлер ("Грішники")
-
Ґільєрмо дель Торо ("Франкенштейн")
-
Джафар Панахі («Це був лише нещасний випадок")
-
Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
-
Хлоя Чжао ("Гамнет")
Найкраща музика
-
Александр Деспла ("Франкенштейн")
-
Людвіг Ґоранссон ("Грішники")
-
Джонні Ґрінвуд ("Одна битва за іншою")
-
Кандін Рай ("Сірат")
-
Макс Ріхтер ("Гамнет")
-
Ганс Циммер ("Формула-1")
Найкраща пісня
-
"Dream as One" - Avatar: Fire and Ash
-
"Golden" - K-POP Demon Hunters
-
"I Lied to You" - Грішники
-
"No Place Like Home" - Wicked: For Good
-
"The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good
-
"Train Dreams" - Сновидіння потягу
Найкращий сценарій
-
Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")
-
Рональд Бронстайн, Джош Сафтді ("Марті Супрім")
-
Раян Куґлер ("Грішники")
-
Джафар Панахі ("Це був лише нещасний випадок")
-
Ескіль Воґт, Йоакім Трієр ("Сентиментальна цінність")
-
Хлоя Чжао, Меґґі О’Фаррелл ("Гамнет")
Вас може зацікавити:
- Актор з "Ти - космос" назвав топ-5 фільмів
- Найпопулярніші фільми 2025 року серед українців
- Серіали з неочікуваним фіналом, які захочеться передивитися ще раз