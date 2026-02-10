Музыкальная премия YUNA 2026 объявила номинантов: кто бьет рекорды

Стали известны имена номинантов пятнадцатой Национальной музыкальной премии YUNA. Сразу в нескольких категориях лидирует одна певица.
Ярким триумфатором по количеству номинаций стала Jerry Heil, которая оказалась в семи категориях. Далее следуют Alena Omargalieva и DOROFEEVA, которые получили по 5 номинаций.
Лучшая песня
Лучший хип-хоп хит
Лучший исполнитель
Лучшая поп-группа
Лучшая исполнительница
Лучший дуэт/коллаборация
Лучшая рок-группа
Лучший видеоклип
Лучшая песня к фильму
Открытие года
Лучшая новая версия
Лучший альбом
Лучшее концертное событие
Список триумфаторов музыкальной премии станет известен уже на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года во Дворце "Украина".
Как известно, это впервые за последние пять лет премия будет проходить именно в этом зале. Кстати, это юбилейная церемония награждения.
