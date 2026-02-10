Музыкальная премия YUNA 2026 объявила номинантов: кто бьет рекорды

Список номинантов YUNA 2026

Ярким триумфатором по количеству номинаций стала Jerry Heil, которая оказалась в семи категориях. Далее следуют Alena Omargalieva и DOROFEEVA, которые получили по 5 номинаций.

Лучшая песня

Alena Omargalieva - "Мужчина"

Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не п’яна - Закохана"

Drevo - "Смарагдове небо"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"



Лучший хип-хоп хит

Jerry Heil - "НА КИЛИМІ"

OTOY - "Пасма"

SKOFKA - "Стаємо сильнішими"

YARMAK - "ЗАПОВІТ"

Кажанна - "boy"

Лучший исполнитель

CHEEV

Drevo

Макс Барских

MONATIK

Артем Пивоваров

Лучшая поп-группа

100лиця

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

The Byca

Лучшая исполнительница

Alena Omargalieva

DOROFEEVA

Jerry Heil

KOLA

MamaRika

Анна Тринчер

Лучший дуэт/коллаборация

ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay

Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"

DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак- печаль"

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"

Jerry Heil & YARMAK - "З якого ти поверху неба?"



Лучшая рок-группа

O. Torvald

РІАNОБОЙ

Ziferblat

СКАЙ

хейтспіч

Лучший видеоклип

Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"

DOROFEEVA - "Японія"

DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак-печаль"

Jamala - "Ми ховаємся"

Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"



Лучшая песня к фильму

alyona alyona - "А хто хейтить" ("10 Блогерят")

DOROFEEVA - "Муракамі" ("Песики")

Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")

SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")

Жадан/Турчинов – "Мишоловка" ("Мишоловка")

КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")

Михаил Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")

Тина Кароль - "Вогники" ("Вартові Різдва")



Открытие года

DAMNITSKYI

SASHA NOROVA

The Byca

Zwyntar

Кажанна

Лучшая новая версия

Domiy & Бумбокс - "Дитина" (Бумбокс cover)

OKS - "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)

TVORCHI - "Мила моя" (Владимир Ивасюк cover)

Volodymyr Dantes - "Одинокая" (Ирина Билык cover)

Наталья Могилевская & Lely45 - "Відправила Message" (Наталья Могилевская cover)

Христина Соловий & Ирина Билык - "Франсуа" (Ирина Билык cover)



Лучший альбом

Dakh Daughters - "Pandora's Box"

DakhaBrakha - "Ptakh"

Jerry Heil - "АРХЕТИПИ"

The Maneken - "Nova Era"

Курган & Agregat - "ПОЛЕ КАНИФОЛИ"

МУР - "РЕБЕЛІЯ [1991]"

палиндром - "Машина для трансляції снів"

Лучшее концертное событие

MAX BARSKIH - Шоу во Дворце спорта

MONATIK - Серия концертов "I.V."

Артем Пивоваров - 7 шоу во Дворце спорта

Наталья Могилевская - Юбилейное шоу

Шугар - Шоу во Дворце спорта

Когда объявят имена победителей YUNA 2026

Список триумфаторов музыкальной премии станет известен уже на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года во Дворце "Украина".

Как известно, это впервые за последние пять лет премия будет проходить именно в этом зале. Кстати, это юбилейная церемония награждения.