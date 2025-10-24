Мурік із Green Grey зробив важливе оголошення після смерті Дизеля (відео)

Мурік прокоментував смерть Дизеля

"Шановні друзі. Уже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність. Але немає з нами більше Андрюхи. Андрія "Дизеля" Яценка. Вчора ми провели його в останню путь", - зазначив Мурік.

Далі він продовжив і повідомив, що зовсім скоро в Києві відбудеться концерт його пам'яті. Він запланований на 30 жовтня в Caribbean Club.

"Але життя має тривати. І справа має тривати. Тому, по-перше, я офіційно заявляю, що запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде концерт - вечір пам'яті Андрія", - сказав друг і колега Дизеля.

Також він розповів, що буде з туром містами України, який мав розпочатися 24 жовтня, але потім був скасований через раптову смерть Дизеля.

"А щодо скасованого туру, я вважаю, що це помилка у формулюванні. Він не скасований, просто перенесений", - підсумував Мурік.

Що відомо про смерть Дизеля

Андрію Яценку було 55 років - він раптово помер у понеділок, 20 жовтня. Як з'ясувалося пізніше, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Близькі та друзі музиканта зазначили, що останні дні перед смертю артист скаржився на серце. А ведучий Анатолій Анатоліч розсекретив, що Дизель помер уві сні.

Також відомо, що Яценка збираються кремувати, а потім поховати прах на Байковому кладовищі в Києві.

Андрій Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)