Моурінью хоче ще одного українця: хто може приєднатися в "Бенфіці" до Трубіна та Судакова

Середа 19 листопада 2025 16:54
UA EN RU
Моурінью хоче ще одного українця: хто може приєднатися в "Бенфіці" до Трубіна та Судакова Фото: Арсений Батагов (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Португальська "Бенфіка" проявляє інтерес до ще одного українського футболіста. Він вже взимку може скласти компанію в Лісабоні Анатолію Трубіну та Георгію Судакову.

Про потенційного новачка "орлів" повідомляє РБК-Україна з посиланням на Karadeniz Gazete.

Бажання "особливого"

Мова йде про 23-річного центрального захисника турецького "Трабзонспора" Арсенія Батагова. За даними турецького ЗМІ, наставник "Бенфіки" шукає динамічного оборонця з високою швидкістю, технікою та здатністю розпочинати атаки з глибини.

Моурінью вважає Батагова одним із найцікавіших молодих захисників Європи та наполягає на якнайшвидшому трансфері – вже у зимове вікно. "Бенфіка" готова викласти за українця 15 мільйонів євро. У клубі очікують, що Батагов швидко адаптується завдяки наявності двох співвітчизників у команді.

Інтерес із АПЛ та Серії А

Батагов добре проявляє себе у Туреччині, тому на нього зараз чимало претендентів із топ-ліг.

Є інформація, що окрім "Бенфіки", Арсенієм цікавляться англійські "Крістал Пелас" і "Ноттінгем Форест", а також італійські "Лаціо" та "Болонья".

"Трабзонспор" поки не планує продавати захисника, але готовий розглянути пропозиції, якщо вони досягнуть високого рівня.

Зазначимо, що чинний контракт захисника з турецьким клубом діє до літа 2028 року.

Хто такий Арсеній Батагов

23-річний вихованець харківського футболу, в Україні на високому рівні грав за "Дніпро-1" та луганську "Зорю".

У серпні 2024 року перейшов до "Трабзонспора", а "Зоря" отримала за нього близько 2 млн євро.

У складі молодіжної збірної грав на Євро-2023, де "синьо-жовті" дійшли до півфіналу. Також виступав на Олімпіаді-2024 у Парижі.

У листопаді поточного року Батагов отримав дебютний виклик до національної команди, але не зміг приєднатися до збірної через травму.

Раніше ми навели остаточний список суперників України у плей-офф та повідомили дату жеребкування.

Також дізнайтеся, як Андрій Лунін пояснює свою відсутність у складі національної команди України.

