Моуринью хочет еще одного украинца: кто может присоединиться в "Бенфике" к Трубину и Судакову

Португальская "Бенфика" проявляет интерес к еще одному украинскому футболисту. Он уже зимой может составить компанию в Лиссабоне Анатолию Трубину и Георгию Судакову.

О потенциальном новичке "орлов" сообщает РБК-Украина со ссылкой на Karadeniz Gazete .

Желание "особенного"

Речь идет о 23-летнем центральном защитнике турецкого "Трабзонспора" Арсения Батагова. По данным турецкого СМИ, наставник "Бенфики" ищет динамичного защитника с высокой скоростью, техникой и способностью начинать атаки из глубины.

Моуринью считает Батагова одним из самых интересных молодых защитников Европы и настаивает на скорейшем трансфере - уже в зимнее окно. "Бенфика" готова выложить за украинца 15 миллионов евро. В клубе ожидают, что Батагов быстро адаптируется благодаря наличию двух соотечественников в команде.

Интерес из АПЛ и Серии А

Батагов хорошо проявляет себя в Турции, поэтому на него сейчас немало претендентов из топ-лиг.

Есть информация, что кроме "Бенфики", Арсением интересуются английские "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест", а также итальянские "Лацио" и "Болонья".

"Трабзонспор" пока не планирует продавать защитника, но готов рассмотреть предложения, если они достигнут высокого уровня.

Отметим, что действующий контракт защитника с турецким клубом действует до лета 2028 года.

Кто такой Арсений Батагов

23-летний воспитанник харьковского футбола, в Украине на высоком уровне играл за "Днепр-1" и луганскую "Зарю".

В августе 2024 года перешел в "Трабзонспор", а "Заря" получила за него около 2 млн евро.

В оставе молодежной сборной играл на Евро-2023, где "сине-желтые" дошли до полуфинала. Также выступал на Олимпиаде-2024 в Париже.

В ноябре текущего года Батагов получил дебютный вызов в национальную команду, но не смог присоединиться к сборной из-за травмы.