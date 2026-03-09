UA

Мордобій замість футболу: у Бразилії арбітр показав рекордні 23 червоні картки (відео)

14:02 09.03.2026 Пн
2 хв
Масова бійка завершилася втручанням поліції та абсолютним рекордом бразильського футболу
aimg Андрій Костенко
Матч "Крузейро" та "Атлетіко Мінейро" завершився скандалом (фото: x.com/Cruzeiro)

Фінальний поєдинок чемпіонату штату Мінейро між "Крузейро" та "Атлетіко Мінейро" увійшов в історію не завдяки видовищній грі, а через безпрецедентний скандал. Головний рефері зустрічі був змушений показати одразу 23 червоні картки після масової бійки, яку вдалося зупинити лише за допомогою спецпризначенців.

Про деталі інциденту – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Президент "Полісся" вимагає поліграф для арбітрів матчу з "Динамо"

Тріумф "Крузейро" та привід до бійки

Доля титулу вирішилася на 60-й хвилині, коли Кайо Жорже після передачі Жерсона забив єдиний гол у матчі. Для "Крузейро" ця перемога (1:0) стала першим чемпіонством за останні сім років. Проте свято спорту було зіпсоване на останніх секундах компенсованого часу.

Конфлікт спалахнув після того, як голкіпер "Атлетіко" Еверсон, забравши м'яч у руки, вступив у жорстку сутичку з вінгером суперників Крістіаном. Воротар повалив опонента на газон і притиснув його коліном у стилі ММА. Це спровокувало миттєву реакцію: сталася штовханина, в якій взяли участь не лише гравці обох команд, а й запасні, тренери та персонал.

Втручання поліції та "листопад" із карток

Сутичка переросла у повномасштабну битву, вогнища якої спалахували по всьому периметру поля.

Для наведення ладу на газон висунулися підрозділи поліції в шоломах та зі щитами. Матч зупинили на 10 хвилин, проте арбітр вирішив не відновлювати гру, оскільки складів команд просто не залишилося.

У підсумковому протоколі зафіксовано 23 вилучення: 11 червоних карток отримали гравці "Атлетіко Мінейро", 12 – представники "Крузейро". Серед тих, хто побачив перед собою червоне світло, опинилися й зіркові ветерани бразильського футболу: Халк, Матео Кассьєрра та Жерсон.

Світовий антирекорд

Подія стала новим абсолютним антирекордом бразильського та, мабуть, і світового футболу за кількістю вилучень в одному матчі.

Попередній "досягнення" трималося понад 70 років – у 1954 році в поєдинку між "Португезою" та "Ботафого" суддя вигнав із поля 22 гравців.

Раніше м повідомили, що зірковий футболіст збірної України, який грав з Мессі, оголосив про завершення кар'єри.

