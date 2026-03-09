Мордобой вместо футбола: в Бразилии арбитр показал рекордные 23 красные карточки (видео)

Триумф "Крузейро" и повод для драки

Судьба титула решилась на 60-й минуте, когда Кайо Жорже после передачи Жерсона забил единственный гол в матче. Для "Крузейро" эта победа (1:0) стала первым чемпионством за последние семь лет. Однако праздник спорта был испорчен на последних секундах компенсированного времени.

Конфликт вспыхнул после того, как голкипер "Атлетико" Эверсон, забрав мяч в руки, вступил в жесткую схватку с вингером соперников Кристианом. Вратарь повалил оппонента на газон и прижал его коленом в стиле ММА. Это спровоцировало мгновенную реакцию: произошла потасовка, в которой приняли участие не только игроки обеих команд, но и запасные, тренеры и персонал.

Вмешательство полиции и "листопад" из карточек

Стычка переросла в полномасштабную битву, очаги которой вспыхивали по всему периметру поля.

Для наведения порядка на газон выдвинулись подразделения полиции в шлемах и со щитами. Матч остановили на 10 минут, однако арбитр решил не возобновлять игру, поскольку составов команд просто не осталось.

В итоговом протоколе зафиксировано 23 удаления: 11 красных карточек получили игроки "Атлетико Минейро", 12 - представители "Крузейро". Среди тех, кто увидел перед собой красный свет, оказались и звездные ветераны бразильского футбола: Халк, Матео Кассьерра и Жерсон.

Мировой антирекорд

Событие стало новым абсолютным антирекордом бразильского и, пожалуй, и мирового футбола по количеству удалений в одном матче.

Предыдущее "достижение" держалось более 70 лет - в 1954 году в поединке между "Португезой" и "Ботафого" судья выгнал с поля 22 игроков.