Мордобой вместо футбола: в Бразилии арбитр показал рекордные 23 красные карточки (видео)

14:02 09.03.2026 Пн
2 мин
Массовая драка завершилась вмешательством полиции и абсолютным рекордом бразильского футбола
aimg Андрей Костенко
Мордобой вместо футбола: в Бразилии арбитр показал рекордные 23 красные карточки (видео) Матч "Крузейро" и "Атлетико Минейро" завершился скандалом (фото: x.com/Cruzeiro)

Финальный поединок чемпионата штата Минейро между "Крузейро" и "Атлетико Минейро" вошел в историю не благодаря зрелищной игре, а из-за беспрецедентного скандала. Главный рефери встречи был вынужден показать сразу 23 красные карточки после массовой драки, которую удалось остановить только с помощью спецназа.

О деталях инцидента - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Президент "Полесья" требует полиграф для арбитров матча с "Динамо"

Триумф "Крузейро" и повод для драки

Судьба титула решилась на 60-й минуте, когда Кайо Жорже после передачи Жерсона забил единственный гол в матче. Для "Крузейро" эта победа (1:0) стала первым чемпионством за последние семь лет. Однако праздник спорта был испорчен на последних секундах компенсированного времени.

Конфликт вспыхнул после того, как голкипер "Атлетико" Эверсон, забрав мяч в руки, вступил в жесткую схватку с вингером соперников Кристианом. Вратарь повалил оппонента на газон и прижал его коленом в стиле ММА. Это спровоцировало мгновенную реакцию: произошла потасовка, в которой приняли участие не только игроки обеих команд, но и запасные, тренеры и персонал.

Вмешательство полиции и "листопад" из карточек

Стычка переросла в полномасштабную битву, очаги которой вспыхивали по всему периметру поля.

Для наведения порядка на газон выдвинулись подразделения полиции в шлемах и со щитами. Матч остановили на 10 минут, однако арбитр решил не возобновлять игру, поскольку составов команд просто не осталось.

В итоговом протоколе зафиксировано 23 удаления: 11 красных карточек получили игроки "Атлетико Минейро", 12 - представители "Крузейро". Среди тех, кто увидел перед собой красный свет, оказались и звездные ветераны бразильского футбола: Халк, Матео Кассьерра и Жерсон.

Мировой антирекорд

Событие стало новым абсолютным антирекордом бразильского и, пожалуй, и мирового футбола по количеству удалений в одном матче.

Предыдущее "достижение" держалось более 70 лет - в 1954 году в поединке между "Португезой" и "Ботафого" судья выгнал с поля 22 игроков.

Ранее м сообщили, что звездный футболист сборной Украины, который играл с Месси, объявил о завершении карьеры.

