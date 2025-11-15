Міжнародна федерація баскетболу забанила українця з НБА: деталі скандалу

За що покарали Шульгу

Причиною санкцій проти українця стала заборгованість Шульги перед італійським агентством Sigma Srl, яке є сертифікованим міжнародною федерацією. Загальна сума, яку має сплатити баскетболіст, перевищує 200 тисяч доларів.

У 2022 році Шульга підписав угоду з агентством для представлення його інтересів та укладання нових контрактів.

У травні 2024 року, після чотирьох сезонів у "Віржінії Ремс", Шульга виказав бажання змінити команду. Sigma Srl організувала йому перехід до іншого студентського колективу – "Вілланова Вайлдкетс". Цей контракт мав принести українцю близько 900 тисяч доларів, з яких здійснювалися відрахування на користь агентів.

Однак баскетболіст не зіграв за "Вілланову" жодного матчу – вже за кілька тижнів він повернувся до "Вірджинії" і припинив розраховуватися з агентством.

Після цього італійська компанія подала позов до Баскетбольного арбітражного трибуналу, який став на бік агентства.

Тепер, згідно з рішенням суду, окрім основного боргу у 180 тисяч доларів, на суму нараховується пеня у розмірі 5% річних.

Додатково Шульга зобов'язаний компенсувати Sigma Srl 9 тисяч євро арбітражних витрат та 11 500 євро інших витрат, пов'язаних із справою.

Що означає трансферний бан

До моменту повної виплати боргу ФІБА заборонила баскетболісту підписувати контракти з будь-якими командами, що діють під егідою федерації.

Зазначимо, що трансферний бан поширюється лише на клуби, що входять до структури ФІБА. Оскільки Шульга має чинний контракт із "Бостон Селтікс" і виступає у НБА, санкції наразі не впливають на його кар'єру в США.

Проте будь-який можливий перехід до європейських чи міжнародних клубів стане неможливим, поки баскетболіст не врегулює фінансові зобов'язання.

Шульга у "Бостоні": що відомо

Нагадаємо, що Шульга був обраний на драфті НБА-2025 під 57-м загальним номером у другому раунді клубом "Орландо Меджик", який обміняв його до "Бостона".

Перед початком сезону-2025/26 Шульга підписав із "Селтікс" двосторонній контракт, що дозволяє поєднувати виступи на рівні G-ліги (раніше – Ліги розвитку) з обмеженими виступами за першу команду в НБА.