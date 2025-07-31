Українець Шульга підписав контракт з "Бостон Селтікс": скільки заробить за перший сезон у НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА .

Деталі угоди

Це означає, що 23-річний дебютант ліги у сезоні-2025/26 може провести до 50 матчів у регулярному чемпіонаті НБА та гарантовано заробить 636 435 доларів.

Нагадаємо, Шульга був обраний "Бостоном" під 57-м загальним номером на цьогорічному драфті НБА. Він взяв участь у всіх п'яти матчах "Селтікс" у Літній ліз-2025. Його показники: 5 очок, 1,6 підбирання, 3,8 передачі, 1,8 перехоплення та 0,6 втрати м'яча в середньому за гру. Статистика реалізації поки не найкраща: лише 24,1% з гри, 21,4% триочкових та 72,7% штрафних кидків.

Як гравець з двостороннім контрактом, Шульга, ймовірно, більшість часу проводитиме в G-лізі у складі "Мейн Селтікс" - фарм-команди "Бостона". Там він гратиме поруч з іншими молодими гравцями "кельтів".

Хто такий Максим Шульга

23-річний уродженець Києва переїхав за океан у 2020 році з Іспанії, де займався баскетболом у школі.

Перші три сезони в студентській лізі NCAA відіграв за "Юту Стейт". У 2023-му перебрався до Університету Співдружності Вірджинії. У минулому році подав заявку на драфт НБА, але потім відкликав її, вирішивши ще рік провести в студентському баскетболі.

В останньому своєму сезоні на цьому рівні був визнаний найкращим гравцем року у конференції Atlantic-10.

На драфті НБА-2025 "Бостон Селтікс" обрав його під 57-м номером.

Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році. У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022.