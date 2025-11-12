Знову "двадцять": Михайлюк повторив особистий рекорд вже на старті сезону НБА (відео)

Святослав Михайлюк провів ще один яскравий матч у Національній баскетбольній асоціації. Його команда – "Юта Джаз" – здобула впевнену перемогу над "Індіаною Пейсерз", а українець зробив вагомий внесок у результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Як зіграв Михайлюк

"Юта" перемогла в надрезультативному протистоянні – 152:128.

Михайлюк розпочав гру у стартовій п'ятірці й провів на майданчику 27 хвилин. За цей час він набрав 20 очок, зробив 4 підбирання, 4 асисти й 1 блок-шот. Українець продемонстрував високу ефективність у атаці – 8 із 10 реалізованих кидків із гри, зокрема – 3 із 5 дальніх спроб (60% влучань).

За результативністю Михайлюк став третім у складі команди, поступившись лише Лаурі Маркканену (35 очок) та Ейсу Бейлі (20).

Повторення кар'єрного досягнення

Це вже другий матч Михайлюка в сезоні, у якому він набрав 20 і більше очок. Минулого тижня він встановив особистий рекорд в НБА, набравши в протистоянні з "Детройтом" (103:114) 28 пунктів.

Таким чином, він повторив свій особистий рекорд – два матчі з 20+ очками за сезон. Раніше такого результату Михайлюк досягав тричі у кар'єрі: у сезонах – 2019/20, 2020/21 та 2022/23.

Але нинішній чемпіонат лише стартував і "Юта" матиме ще щонайменше 71 матч, аби Михайлюк міг покращити цей результат.

Що далі

Команда українця посідає 10-те місце в Західній конференції НБА, маючи 4 перемоги в 11-ти матчах.

Наступний поєдинок "Юта Джаз" зіграє проти "Атланти Хокс" у ніч проти п'ятниці, 14 листопада (початок — о 4:00 за Києвом).