ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Знову "двадцять": Михайлюк повторив особистий рекорд вже на старті сезону НБА (відео)

Середа 12 листопада 2025 10:16
UA EN RU
Знову "двадцять": Михайлюк повторив особистий рекорд вже на старті сезону НБА (відео) Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрій Костенко

Святослав Михайлюк провів ще один яскравий матч у Національній баскетбольній асоціації. Його команда – "Юта Джаз" – здобула впевнену перемогу над "Індіаною Пейсерз", а українець зробив вагомий внесок у результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Як зіграв Михайлюк

"Юта" перемогла в надрезультативному протистоянні – 152:128.

Михайлюк розпочав гру у стартовій п'ятірці й провів на майданчику 27 хвилин. За цей час він набрав 20 очок, зробив 4 підбирання, 4 асисти й 1 блок-шот. Українець продемонстрував високу ефективність у атаці – 8 із 10 реалізованих кидків із гри, зокрема – 3 із 5 дальніх спроб (60% влучань).

За результативністю Михайлюк став третім у складі команди, поступившись лише Лаурі Маркканену (35 очок) та Ейсу Бейлі (20).

Повторення кар'єрного досягнення

Це вже другий матч Михайлюка в сезоні, у якому він набрав 20 і більше очок. Минулого тижня він встановив особистий рекорд в НБА, набравши в протистоянні з "Детройтом" (103:114) 28 пунктів.

Таким чином, він повторив свій особистий рекорд – два матчі з 20+ очками за сезон. Раніше такого результату Михайлюк досягав тричі у кар'єрі: у сезонах – 2019/20, 2020/21 та 2022/23.

Але нинішній чемпіонат лише стартував і "Юта" матиме ще щонайменше 71 матч, аби Михайлюк міг покращити цей результат.

Що далі

Команда українця посідає 10-те місце в Західній конференції НБА, маючи 4 перемоги в 11-ти матчах.

Наступний поєдинок "Юта Джаз" зіграє проти "Атланти Хокс" у ніч проти п'ятниці, 14 листопада (початок — о 4:00 за Києвом).

Раніше ми розповіли, як Олексій Лень феєрично дебютував за "Реал" у чемпіонаті Іспанії.

Також читайте про арешти зірок НБА, які працювали на мафію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол НБА
Новини
Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа