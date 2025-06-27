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Український талант у НБА. Макс Шульга - новий гравець "Бостон Селтікс": хто він такий

П'ятниця 27 червня 2025 10:15
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Український талант у НБА. Макс Шульга - новий гравець "Бостон Селтікс": хто він такий Макс Шульга гратиме у НБА (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Український захисник Максим Шульга був обраний на драфті НБА 2025 року та приєднається до одного з найтитулованіших клубів ліги - "Бостон Селтікс". Цей крок відкриває нову сторінку в кар'єрі 23-річного баскетболіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X аналітика видання ESPN Джонатана Гівоні.

Що відомо про Шульгу в "Бостон Селтікс"

Шульга, який виступав у США на університетському рівні з 2020 року, був обраний під 57-м загальним номером у другому раунді командою "Орландо Меджик".

Однак його шлях до "Селтікс" виявився дещо незвичайним: невдовзі після драфту команда Флориди обміняла українця до "Бостона".

"Шульга протягом п'яти сезонів у коледжі реалізовував 39% триочкових кидків, також демонстрував значні плеймейкерські здібності за команду Університету Співдружності Вірджинії, де був визнаний гравцем року конференції Atlantic 10", - пише аналітик.

За інформацією Гівоні, Шульга підпише з "Бостон Селтікс" двосторонній контракт.

Це дозволить йому поєднувати виступи як в основній команді НБА, так і в її афілійованому клубі G-ліги (раніше відомої як Ліга розвитку).

Такий формат є чудовою можливістю для молодого гравця поступово адаптуватися до вимог найсильнішої баскетбольної ліги світу, отримуючи при цьому необхідну ігрову практику.

Хто такий Максим Шульга

Останні два сезони Макс провів у складі команди "Ремз" з Університету Співдружності Вірджинії, демонструючи стабільний прогрес.

Упродовж сезону 2024/25, який став найкращим у його студентській кар'єрі, захисник набирав у середньому 15 очок за гру.

Окрім результативності, Шульга також покращив свої кидкові показники та роботу на щитах. Минулого сезону він реалізував вражаючі 38,7% дальніх кидків, що є важливим показником для сучасного захисника.

Крім того, він виконував у середньому 5,9 підбирання за гру, що свідчить про його вміння допомагати команді в боротьбі під кільцем.

Шульга став 10-м українцем, який був обраний клубами НБА на драфті. Цей факт підкреслює розвиток українського баскетболу та зростання рівня гравців.

Востаннє українських баскетболістів обирали на драфті НБА у 2018 році, коли захисник національної збірної Святослав Михайлюк приєднався до "Лос-Анджелес Лейкерс".

Тепер Максим продовжує цю традицію, відкриваючи нові горизонти для українських талантів на світовій баскетбольній арені.

Додамо, що Макс народився 25 червня 2002 року в Києві. Його батьки - Борис Шульга (відомий арбітр) та Ольга Сосновська - були також його першими тренерами.

У 14 років переїхав до Іспанії для навчання в Basketball School of Excellence у Торрелодонесі, де став найрезультативнішим гравцем ліги, набираючи в середньому 16 очок за матч.

За океан Макс перебрався у 2020 році. Перші три сезони в NCAA відіграв за "Стейт" - команду Університету штату Юта - під керівництвом Раяна Одома.

Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році, набираючи двозначну кількість очок у всіх іграх турніру, окрім двох.

У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.

Вільно володіє чотирма мовами - українською, російською, іспанською і англійською.

Нагадаємо, що Україна покинула ЧС з баскетболу 3х3 після прикрої поразки від Бразилії.

Раніше ми писали про 18-річну баскетболістку зі зростом 2,26 м, яка вражає усіх своїми фізичними даними і талантом.

Також читайте, як "Оклахома-Сіті Тандер" взяла перший титул чемпіона НБА в драматичному фіналі.

При написанні матеріалу використовувалася також інформація з сайту Легкоатлетичного факультету Університету Співдружності Вірджинії.

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