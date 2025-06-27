Український талант у НБА. Макс Шульга - новий гравець "Бостон Селтікс": хто він такий
Український захисник Максим Шульга був обраний на драфті НБА 2025 року та приєднається до одного з найтитулованіших клубів ліги - "Бостон Селтікс". Цей крок відкриває нову сторінку в кар'єрі 23-річного баскетболіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X аналітика видання ESPN Джонатана Гівоні.
Що відомо про Шульгу в "Бостон Селтікс"
Шульга, який виступав у США на університетському рівні з 2020 року, був обраний під 57-м загальним номером у другому раунді командою "Орландо Меджик".
Однак його шлях до "Селтікс" виявився дещо незвичайним: невдовзі після драфту команда Флориди обміняла українця до "Бостона".
Max Shulga is the No. 57 overall pick in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/nys4RWj6YB— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 27, 2025
"Шульга протягом п'яти сезонів у коледжі реалізовував 39% триочкових кидків, також демонстрував значні плеймейкерські здібності за команду Університету Співдружності Вірджинії, де був визнаний гравцем року конференції Atlantic 10", - пише аналітик.
За інформацією Гівоні, Шульга підпише з "Бостон Селтікс" двосторонній контракт.
Це дозволить йому поєднувати виступи як в основній команді НБА, так і в її афілійованому клубі G-ліги (раніше відомої як Ліга розвитку).
Такий формат є чудовою можливістю для молодого гравця поступово адаптуватися до вимог найсильнішої баскетбольної ліги світу, отримуючи при цьому необхідну ігрову практику.
The Boston Celtics just drafted VCU's Max Shulga pic.twitter.com/MMVhrr3LMW— SLAM University (@slam_university) June 27, 2025
Хто такий Максим Шульга
Останні два сезони Макс провів у складі команди "Ремз" з Університету Співдружності Вірджинії, демонструючи стабільний прогрес.
Упродовж сезону 2024/25, який став найкращим у його студентській кар'єрі, захисник набирав у середньому 15 очок за гру.
Окрім результативності, Шульга також покращив свої кидкові показники та роботу на щитах. Минулого сезону він реалізував вражаючі 38,7% дальніх кидків, що є важливим показником для сучасного захисника.
Крім того, він виконував у середньому 5,9 підбирання за гру, що свідчить про його вміння допомагати команді в боротьбі під кільцем.
Player of the Year. No shortcuts. No handouts. Just heart. Max Shulga, welcome to the league. Boston’s got a fighter. #NBADraft #A10Pros pic.twitter.com/i7JIdtYK8d— Atlantic 10 MBB (@A10MBB) June 27, 2025
Шульга став 10-м українцем, який був обраний клубами НБА на драфті. Цей факт підкреслює розвиток українського баскетболу та зростання рівня гравців.
Востаннє українських баскетболістів обирали на драфті НБА у 2018 році, коли захисник національної збірної Святослав Михайлюк приєднався до "Лос-Анджелес Лейкерс".
Тепер Максим продовжує цю традицію, відкриваючи нові горизонти для українських талантів на світовій баскетбольній арені.
Додамо, що Макс народився 25 червня 2002 року в Києві. Його батьки - Борис Шульга (відомий арбітр) та Ольга Сосновська - були також його першими тренерами.
У 14 років переїхав до Іспанії для навчання в Basketball School of Excellence у Торрелодонесі, де став найрезультативнішим гравцем ліги, набираючи в середньому 16 очок за матч.
За океан Макс перебрався у 2020 році. Перші три сезони в NCAA відіграв за "Стейт" - команду Університету штату Юта - під керівництвом Раяна Одома.
Був лідером збірної України U-18 на чемпіонаті Європи в 2019 році, набираючи двозначну кількість очок у всіх іграх турніру, окрім двох.
У складі збірної України U-20 виступав на Євробаскеті-2022, де "синьо-жовті" вилетіли в Дивізіон B.
Вільно володіє чотирма мовами - українською, російською, іспанською і англійською.
Нагадаємо, що Україна покинула ЧС з баскетболу 3х3 після прикрої поразки від Бразилії.
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При написанні матеріалу використовувалася також інформація з сайту Легкоатлетичного факультету Університету Співдружності Вірджинії.