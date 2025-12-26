Мессі знову претендує на "Золотий м'яч": головні фаворити на екваторі сезону

За підсумками першої половини сезону визначено рейтинг головних претендентів на здобуття "Золотого м'яча"-2026. У списку з'явилися несподівані імена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.
Лідером рейтингу є форвард "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн, який демонструє феноменальну результативність. Він вже встиг забити 35 голів за клуб та збірну в різних турнірах.
Другу позицією посідає нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд, третю – Кіліан Мбаппе з "Реала".
Однією з головних несподіванок стало п'яте місце півзахисника "Арсенала" Деклана Райса. А також повернення до числа претендентів 38-річного Ліонеля Мессі, який недавно виграв свій перший титул у північноамериканській MLS. Аргентинець є рекордсменом за кількістю отриманих "Золотих м'ячів" – їх у нього вісім.
Також звертає на себе увагу відсутність у списку чинного володаря трофею та звання найкращого футболіста світу-2025 за версією ФІФА Усмана Дембеле. Втім це не дивно, оскільки француз восени дуже багато пропустив через травму.
Варто зазначити, що нині "Золоті м'ячі" вручають не за підсумками календарного року, а за здобутки в сезоні. Тобто мова йде про найкращого футболіста в сезоні-2025/26.
І хоча перша його частина вже позаду, вирішальними стануть головні події, які відбудуться весною та влітку наступного року. Зокрема, фінал Ліги чемпіонів, а головне – чемпіонат світу-2026.
Тому зараз подібні рейтинги – більш ніж умовні. Тим не менш, з ними також цікаво ознайомитись.
Топ-10 претендентів на "Золотий м'яч"-2026:
