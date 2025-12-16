ua en ru
Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Вівторок 16 грудня 2025 20:42
Фото: Усман Дембеле додав до "Золотого м'яча" відзнаку ФІФА (instagram.com/ballondorofficial)
Автор: Андрій Костенко

У катарській Досі відбулася церемонія The Best FIFA Awards, на якій нагороджували найкращих гравців і тренерів 2025 року за версією Міжнародної федерації футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Найкращий футболіст – Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

Переможцем у номінації "Найкращий футболіст" став французький форвард ПСЖ Усман Дембеле. Він обійшов у голосуванні двох інших претендентів – Кіліана Мбаппе і Ламіна Ямаля.

Нагадаємо, що в минулому сезоні ПСЖ виграв требл: Лігу 1, Кубок Франції та Лігу чемпіонів, а сам Дембеле отримав "Золотий м'яч".

Найкраща футболістка – Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Найкращою футболісткою року визнали іспанку Айтану Бонматі з "Барселони". Це ії третій титул. Вона стала рекордсменкою серед жінок, а також наздогнала Ліонеля Мессі, який тричі перемагав у чоловічому рейтингу.

Тренер року – Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ)

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Іспанський фахівець обійшов у голосуванні німецького тренера "Барселони" Ганса-Дітера Фліка та нідерландця Арне Слота з "Ліверпуля".

Тренерка року – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Воротар року – Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Манчестер Сіті")

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Воротарка року – Ханна Хемптон (Англія, "Челсі")

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Премія Пушкаша – Сантьяго Монтіель (Аргентина, "Індепендьєнте")

Найкрасивішим у змаганнях чоловіків визнано його гол бісіклетою у ворота "Індепендьєнте Рівадавія".

Премія Марти – Лізбет Овальє (Мексика, "Орландо Прайд")

Найкращим у жінок став гол п'ятою, забитий Овальє ще за мексиканський "Тігрес" – у ворота "Гвадалахари".

Символічна збірна року (чоловіки)

Доннарумма ("Манчестер Сіті") – Хакімі, Пачо, Мендеш (усі – ПСЖ), ван Дейк ("Ліверпуль") – Беллінгем ("Реал"), Вітінья (ПСЖ), Педрі ("Барселона"), Палмер ("Челсі") – Ямаль ("Барселона"), Дембеле (ПСЖ)

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Символічна збірна року (жінки)

Хемптон ("Челсі") – Бронз, Вільямсон (обидві – "Челсі"), Паредес, Баттле (обидві – "Барселона") – Бонматі, Гуіхарро, Піна (усі – "Барселона") – Руссо, Кальдентей (обидві – "Арсенал"), Путельяс ("Барселона")

Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

Раніше ми розповіли, як Кіліан Мбаппе переміг ПСЖ у суді.

Також дізнайтеся, за які шалені гроші аравійський принц хоче купити "Барселону".

