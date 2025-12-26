RU

Месси снова претендует на "Золотой мяч": главные фавориты на экваторе сезона

Фото: Лионель Месси претендует на девятый трофей (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

По итогам первой половины сезона определен рейтинг главных претендентов на получение "Золотого мяча"-2026. В списке появились неожиданные имена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal.

Кейн - главный фаворит

Лидером рейтинга является форвард "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, который демонстрирует феноменальную результативность. Он уже успел забить 35 голов за клуб и сборную в различных турнирах.

Вторую позицию занимает нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третью - Килиан Мбаппе из "Реала".

Одной из главных неожиданностей стало пятое место полузащитника "Арсенала" Деклана Райса. А также возвращение в число претендентов 38-летнего Лионеля Месси, который недавно выиграл свой первый титул в североамериканской MLS. Аргентинец является рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей" - их у него восемь.

Также обращает на себя внимание отсутствие в списке действующего обладателя трофея и звания лучшего футболиста мира-2025 по версии ФИФА Усмана Дембеле. Впрочем, это неудивительно, поскольку француз осенью очень много пропустил из-за травмы.

Что показывает рейтинг

Стоит отметить, что сейчас "Золотые мячи" вручают не по итогам календарного года, а за достижения в сезоне. То есть речь идет о лучшем футболисте в сезоне-2025/26.

И хотя первая его часть уже позади, решающими станут главные события, которые состоятся весной и летом следующего года. В частности, финал Лиги чемпионов, а главное - чемпионат мира-2026.

Поэтому сейчас подобные рейтинги - более чем условны. Тем не менее, с ними также интересно ознакомиться.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч"-2026:

  1. Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
  2. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
  3. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  4. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  5. Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
  6. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  7. Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
  8. Луис Диас (Колумбия, "Бавария")
  9. Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами")
  10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

