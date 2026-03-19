ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мессі забив 900 голів швидше за Роналду: порівнюємо графіки зірок (відео)

10:13 19.03.2026 Чт
2 хв
Історичне досягнення не врятувало "Інтер Маямі" від гучного фіаско
aimg Андрій Костенко
Ліонель Мессі забиває історичний гол (фото: x.com/InterMiamiCF)

Ліонель Мессі підкорив неймовірну позначку у 900 голів за кар'єру. Проте ювілейний м'яч не дозволив "Інтер Маямі" продовжити боротьбу в міжнародному турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Погоня за Роналду

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти "Нешвілла" аргентинець відзначився вже на 7-й хвилині. Цей гол став для 38-річного нападника 900-м на професійному рівні.

Для досягнення цієї позначки аргентинцю знадобилося 1142 матчі. Його головний конкурент Кріштіану Роналду наразі має 965 голів, проте португалець провів на 170 ігор більше.

Розподіл голів Мессі за кар'єру:

  • "Барселона" – 672
  • Збірна Аргентини – 115
  • "Інтер Маямі" – 81
  • ПСЖ – 32

Фатальна нічия команди Маскерано

Попри швидкий гол капітана, "Інтер Маямі" не зміг втримати переможний рахунок. На 74-й хвилині суперники змогли відновити рівновагу – 1:1. Оскільки перша зустріч команд завершилася без голів (0:0), за регламентом турніру далі пройшов "Нешвілл" завдяки правилу виїзного голу.

Для підопічних Хав'єра Маскерано цей виліт став болючим ударом, адже клуб вважався одним із фаворитів Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Тепер флоридці зосередяться на внутрішній першості МЛС.

Майбутнє легенди

Нагадаємо, що Мессі нещодавно продовжив контракт із "Інтер Маямі" до 2028 року.

А вже цього літа Ліонель планує захищати титул чемпіона світу у складі збірної Аргентини на майбутньому Мундіалі, який стане останнім у його кар'єрі.

Раніше м повідомили, що зірковий футболіст збірної України, який грав з Мессі, оголосив про завершення кар'єри.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Месси
Новини
Аналітика
